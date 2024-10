Auftakt der englischen Woche 1. FC Saarbrücken gastiert beim VfB Stuttgart II Stand: 18.10.2024 21:37 Uhr

Nach der Länderspielpause geht es für den 1. FC Saarbrücken am Samstag zu der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr in Großaspach.

Der Cheftrainer und Manager der Blau-Schwarzen, Rüdiger Ziehl, spricht von einer „guten Woche seiner Mannschaft“. Außerdem sei sie „griffig und willig“. Der 46-Jährige zeigt sich also selbstbewusst mit Hinblick auf die Partie beim VfB Stuttgart II. 14 Punkte aus neun Spielen konnte der 1. FC Saarbrücken bisher erzielen, drei Punkte trennen die Blau-Schwarzen von Tabellenplatz drei.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 19.10.2024, 16.30 Uhr

Wo: WIRmachenDRUCK Arena

Stream: kein Stream

Ziehl warnt vor dem VfB II

Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ist den Saarländern nicht unbekannt. Bereits in der Sommervorbereitung konnte der FCS ein Testspiel gegen die Bundesligareserve mit 2:1 für sich entscheiden.

Der Coach spricht von einem „mutigen und flinken“ Gegner, der sehr oft ins Angriffspressing gehen wird. Somit wartet laut Ziehl keine leichte Aufgabe auf sein Team. Die Gastgeber finden sich aktuell mit elf Punkten aus neun Spielen im hinteren Mittelfeld der 3. Liga wieder. Besonders auffällig ist jedoch die Heimstärke des VfB: Die Schwaben haben all ihre Punkte zuhause eingefahren.

Viele Ausfälle in der Abwehr

Rüdiger Ziehl wird im Spiel gegen den VfB II in der Abwehrzentrale rotieren müssen. Neben den Langzeitverletzten Bjarne Thoelke, Manuel Zeitz und Sven Sonnenberg wird auch Boné Uaferro nicht auflaufen können. Der 32-Jährige hat sich unter der Woche eine Muskelverletzung im Training zugezogen und fällt somit vorerst aus.

Dominik Becker wird ebenfalls noch nicht zur Verfügung stehen. Er könnte jedoch laut Ziehl am Dienstag gegen Hansa Rostock wieder eine Alternative sein. Somit sind mit Joel Bichsel und Lasse Wilhelm aktuell nur noch zwei Innenverteidiger einsatzbereit.

Gute Nachrichten gibt es dagegen bei Elijah Krahn und Sebastian Vasiliadis: beide konnten unter der Woche wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen und sind somit eine Option für Samstag.

Start in die englische Woche

Die Partie in Großaspach ist gleichzeitig auch der Startschuss in die englische Woche für den FCS. Bereits am Dienstag geht es im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock weiter, am darauffolgenden Samstag gastieren die Saarländer beim VfL Osnabrück.

Die Zusammenfassung der Partie sehen Sie am Samstagabend im aktuellen bericht sowie am Sonntag ab 22.15 Uhr in der SR sportarena. Außerdem berichten wir auf SR 3 live in Einblendungen von der Partie.

