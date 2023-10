2. Fußball-Bundesliga der Frauen Zwei Neuzugänge bei Turbine Potsdam Stand: 20.10.2023 19:53 Uhr

Frauen-Fußball-Zweitligist Turbine Potsdam vermeldet zwei Neuzugänge. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechseln Karima Lemire und Anyssa Ibrahim aus Kanada nach Brandenburg.



Beide spielten zuletzt für den FC Laval in der Ligue 1 Québec und waren zuletzt vereinslos. Die 25-jährige Karima Lemire ist defensive Mittelfeldakteurin, die 24-jährige Anyssa Ibrahim ist im offensiven Mittelfeld zu Hause.



In der Mitteilung des Vereins zeigten sich beide sehr erfreut über die Möglichkeit, bei Turbine zu spielen. Ibrahim wird zudem mit dem Ziel zitiert, alles geben zu wollen, "um der Mannschaft zu helfen, ihren Platz in der 1. Bundesliga zurückzuerobern."

Mögliche Premiere gegen Hoffenheim II

Erstmals im momentan aufgrund von zahlreichen Verletzungen ausgedünnten Kader von Turbine auftauchen könnten beide am Sonntag. Dann spielen die Potsdamerinnen im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim (14 Uhr). In der Tabelle belegen die Potsdamerinnen nach sieben Spieltagen Platz fünf.

