Zeitplan, Höhepunkte, Favoriten Was Sie zum Reitturnier in Neustadt (Dosse) wissen müssen Stand: 11.01.2024 13:40 Uhr

Im brandenburgischen Neustadt (Dosse) beginnt am Donnerstag die 22. Auflage des internationalen Springreitturniers. Dabei wird außer den gewohnt hochklassigen Wettbewerben erstmals auch eine Hengstkörung Teil des Events sein.

Was ist das CSI Neustadt-Dosse?

Das 22. CSI Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ist auch 2024 wieder das erste internationale Pferdesportereignis in Deutschland und außerdem der Auftakt ins Olympiajahr. Vom 10. bis 14. Januar versammelt sich ein Teil der Elite des Reitsports und der Pferdezucht in der Graf von Lindenau-Halle, um in verschiedenen Prüfungen gegeneinander anzutreten. Dabei werden rund 350 Pferde und Reiter aus 16 verschiedenen Nationen in Brandenburg erwartet; knapp 60 Prozent der Teilnehmer kommen allerdings aus Deutschland.

Was sind die Höhepunkte?

Am Freitag findet die Springprüfung mit Hindernissen von 1,45 Meter Höhe statt (19 Uhr). Hier geht es um Fehler und Zeit: Wer eine Runde am schnellsten bei geringster Fehlerquote absolviert, gewinnt.



Das mit rund 30.000 Euro höchstdotierte Springen folgt am Samstag mit dem "Preis der DKB" (ab 13:30 im rbb|24-Livestream). Der Wettkampf folgt dem Modus, dass alle Teilnehmenden einen Umlauf bestreiten und dabei die besten 25 Prozent in die sogenannte "Winning Round" gelangen. Dort geht es dann nach Fehlern und Zeit, wobei man die Punkte aus dem ersten Umlauf mitnimmt.



Am Sonntag (14:30 Uhr) findet der "Große Preis" von Neustadt (Dosse) statt, der allerdings in der Wertigkeit etwas kleiner angesiedelt ist als der Preis vom Vortag.

Wer sind die Favoriten?

Der größte Name im Turnier ist sicherlich André Thieme, der auch Teil des deutschen Olympiakaders ist. Der 48-jährige Springreiter errang 2021 den Europameistertitel und gilt als Publikumsliebling beim Turnier in Neustadt (Dosse), wo er Jahr für Jahr an den Start geht. Sein ärgster Konkurrent dürfte Titelverteidiger Rene Dittmer werden. Der Springreiter aus Stade ist aktuell der beste Deutsche in der Weltcup-Rangliste (8.). Teilnehmen wird außerdem der 60 Jahre alte Routinier Holger Wulschner, der im Jahr 2000 das Deutsche Springderby gewann.



"Spannend ist aber auch, dass neben dem erfahrenen Favoritenkreis viele junge Reiterinnen und Reiter an den Start gehen", sagt Marc Eschweiler, der das Turnier für rbb|24 und die Sportschau kommentieren wird. Er nennt Hannes Ahlmann (22 Jahre): "Das ist einer für die Zukunft." Achten müsse man auch auf Mylen Kruse (23), die sich im Vorjahr den deutschen Meistertitel der U25-Springreiter sicherte.

Was ist neu?

Die 22. Auflage des internationalen Reitturniers findet erstmals unter einem Dach und zeitgleich mit dem "Schaufenster der Besten", der Hengstkörung und Auktion des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt e.V. statt.



Knapp 70 Hengste, darunter 27 Körkandidaten aus dem Bereich Ponys stellen sich der Körungskommission und lassen sich auf festem Boden, im Freilaufen und im Freispringen mustern, um für die Zucht ausgewählt zu werden. Am Samstagnachmittag findet außerdem eine Auktion statt, auf der verkäufliche Hengste aus dem sogenannten Körlot versteigert werden.



Diese Zusammenführung der beiden Events bedeutet allerdings auch deutlichen zusätzlichen logistischen Aufwand für die Veranstalter. "Die jungen Körkandidaten müssen z.B. getrennt von den Sportpferden untergebracht werden, also braucht es deutlich voneinander entfernte Stalltrakte", erklärt Turnierdirektor Herbert Ulonska.

Wie kann ich das Turnier verfolgen?

Tickets für das Turnier sind noch online erhätlich. Sitzplätze kosten je nach Kategorie zwischen 22 und 30 Euro. Stehplatztickets kosten zwischen vier und 14 Euro. Die Karten gelten immer für den gesamten Veranstaltungstag. Wer eine Dauerkarte für alle Tage haben möchte, ist ab 55 Euro dabei. Außerdem überträgt rbb|24 das Springreiten am Samstag, den 13. Januar ab 13:50 Uhr im Livestream.

