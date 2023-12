Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam verliert Rückrundenauftakt gegen Dresden Stand: 16.12.2023 20:22 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das Spitzenspiel gegen den Dresdner SC verloren. Am Samstagabend unterlagen die Brandenburgerinnen mit 2:3 (26:24, 17:25, 19:25, 26:24, 11:15). Das Spiel in der heimischen MBS-Arena stellte gleichzeitig den Rückrundenauftakt dar. In der Hinrunde hatte sich der SC Potsdam noch mit 3:0 durchgesetzt. Mit 20 Punkten stehen die Potsdamerinnen auf dem 3. Tabellenplatz.



Aufgebrauchte Reserven

Nicht mal 48 Stunden nach ihrem Einzug ins Pokalfinale war die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri erneut gefragt. Und die aufgebrauchten Kraftreserven machten sich bemerkbar. Den ersten Satz konnten die Brandenburgerinnen noch glücklich gewinnen, doch die Dresdnerinnen, die ebenfalls am Donnerstag im Pokal-Halbfinale im Einsatz gewesen, aber ausgeschieden waren, dominierten die nächsten beiden Durchgänge.



Am Ende des vierten Satzes hatte schließlich Potsdams Diagonalangreiferin Danielle Harbin ihren großen Auftritt. Dresden hatte bei einer 24:21-Führung drei Matchbälle. Mit zwei aufeinanderfolgenden Assen sorgte Harbin wenig später für den Gleichstand (24:24), Suvi Kokkonen sicherte den Brandenburgerinnen mit ihrem Punkt zum 26:24 den Einzug in den Tiebreak. Dort brachte die Ex-Potsdamerin Hester Jasper den DSC 7:4 in Führung. Diesem Rückstand lief der SCP danach vergeblich hinterher. Jasper gelang schließlich auch der 15. und letzte Punkt.

Noch zwei Spiele in diesem Jahr

Kurz vor Weihnachten sind die Potsdamerinnen nochmal unterwegs. Am 23. Dezember sind sie bei den Ladies in Black Aachen zu Gast. Zum Jahresabschluss empfängt die Mannschaft den SSC Palmberg Schwerin am 30. Dezember.

