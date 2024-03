Volleyball Volleyball: BR Volleys verlängern mit Ruben Schott Stand: 15.03.2024 08:30 Uhr

Die BR Volleys haben ihren Vertrag mit Ruben Schott verlängert. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Freitag bekannt. Schott bleibt den Berlinern demnach bis 2027 erhalten.



"Ich bin Berliner, fühle mich hier wohl und bin hier aufgewachsen. Meine Familie wohnt hier, ich kenne die Gesichter des Vereins schon seit vielen, vielen Jahren", sagte der 29-jährige gebürtige Berliner über die Beweggründe für seinen Verbleib in der deutschen Hauptstadt.



"Für mich war relativ schnell klar, dass ich weiter in Berlin spielen möchte. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen und meine Karriere gerne in Berlin ausklingen lassen. Jetzt nochmal woanders hinzugehen, hätte sich falsch angefühlt."

BR Volleys sind Hauptrundensieger, Netzhoppers verlieren zum Abschluss mehr

Sechsfacher Meister mit den Volleys

Nach Stationen unter anderem in Mailand und Danzig ist Schott seit 2021 zurück bei den Volleys, für die er zuvor auch schon von 2013 bis 2014 sowie von 2015 bis 2017 aufgelaufen war. Insgesamt gewann Schott mit den BR Volleys bereits sechs Mal die Deutsche Meisterschaft, zwei Mal den deutschen Pokal und ein Mal den CEV-Cup.



Für eine erneute Titelverteidigung des deutschen Meistertitels hat die Mannschaft von Trainer Joel Banks beste Karten: Die Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga schlossen die Berliner jüngst als Tabellenerster ab.

Sendung: rbb24 Inforadio, 15.03.2024, 9:15 Uhr