Testspiel im Trainingslager Union Berlin unterliegt zypriotischem Erstligisten Pafos FC Stand: 28.07.2023 18:39 Uhr

Die Fußballer des 1. FC Union Berlin haben gegen den Pafos FC die nächste Testspiel-Niederlage der laufenden Saisonvorbereitung kassiert. Am Freitagnachmittag unterlagen die Köpenicker dem zypriotischen Erstligisten mit 1:2 (0:0).



Während Dominique Heintz das einzige Union-Tor des Tages erzielte, debütierten der jüngst von Hertha BSC verpflichtete Alexander Schwolow und auch Benedict Hollerbach im Trikot des Champions-League-Teilnehmers.

Pafos dreht die Partie spät

Ausgetragen wurde das Testspiel im österreichischen Saalfelden, rund 50 Kilometer entfernt von Bramberg am Wildkogel, wo der 1. FC Union aktuell sein Trainingslager absolviert. Während Spieler wie Sheraldo Becker, Christopher Trimmel oder Neuzugang Branden Aaronson gegen Pafos in der Startelf von Trainer Urs Fischer standen, verzichtete der Schweizer gleichzeitig auf zahlreiche Stammkräfte wie Rani Khedira, Diogo Leite oder Stürmer Kevin Behrens.



In ihrer Abwesenheit waren die Berliner insgesamt lange die bessere Mannschaft. Wirklich dominant traten die Köpenicker dabei allerdings nur selten auf. So köpfte Unions Alex Kral den Ball zwar bereits nach zehn Minuten an die Latte, das erste Tor des Spiels fiel dennoch erst in der zweiten Halbzeit: Nach einer von Trimmel geschlagenen Ecke landete der Ball im Pafos-Strafraum auf Umwegen bei Dominique Heintz, der nur noch abstauben musste (49. Minute).



In der Folge flachte die Partie jedoch eher ab, als dass sie dynamischer und ereignisreicher wurde. Wohl auch, weil die Mannschaft von Union am Vormittag noch eine Trainingseinheit absolviert hatte, fehlte ihr offensiv die Durchschlagskraft. Im Gegenteil zum Pafos FC: Dank zweier Tore von Bruno Felipe (80.) und Magomedchabib Abdussalamow (88.) drehten die Zyprioten die Partie noch und bescherten dem 1. FC Union so die dritte Niederlage im fünften Testspiel. Bereits am Samstag steht in Lienz gegen Udinese Calcio der nächste Test auf dem Programm der Köpenicker.

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.07.2023, 18:15 Uhr