Umstrukturierung beim Regionalligisten Umstrukturierung beim Regionalligisten: Enis Alushi übernimmt für Angelo Vier als Sportchef beim BFC Dynamo

Die sportlichen Geschicke des BFC Dynamo sollen künftig in neuen Händen liegen. Wie der Fußball-Regionalligist am Montag zum Trainingsauftakt mitteilte, habe der Verein die Neustrukturierung seines Geschäfts- und Unternehmensbereichs Sport beschlossen und in diesem Zug Enis Alushi als neuen Geschäftsführer Sport bestimmt.



Der bisherige langjährige Sportliche Leiter Angelo Vier hätte seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag aus beruflichen Gründen hingegen nicht verlängert, wolle in den verbleibenden sechs Monaten aber für einen nahtlosen Übergang sorgen.

Ehemaliger Nationalspieler mit Trainerlizenz

Enis Alushi stand als aktiver Fußballer unter anderem beim 1. FC Köln, FC St. Pauli, 1. FC Kaiserslautern sowie dem 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Er bestritt in seiner Karriere insgesamt 357 Spiele, davon 172 Spiele in der 2. Bundesliga. Der ehemalige Nationalspieler wurde im Jahr 2015 Fußballer des Jahres im Kosovo. Mittlerweile ist er Inhaber einer UEFA-Trainer-A-Lizenz.



"Ich bedanke mich beim Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und die Ernennung zum Geschäftsführer Sport. Ich bin sehr stolz, mit dieser Verantwortung betraut zu werden und ab jetzt beim BFC arbeiten zu dürfen. Ich freue mich auf das Kennenlernen der Mitarbeiter und Fans und bin überzeugt, dass wir mit der unfassbaren Kraft des BFC, gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft steuern werden", wird Alushi in der Vereinsmitteilung zitiert.

