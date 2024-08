TV & Streaming TV & Streaming: So viel müssen Fußball-Fans zahlen, um alle Spiele der deutschen Teams zu sehen Stand: 06.08.2024 21:29 Uhr

Die zweite und dritte Liga haben ihren Pflichtspielbetrieb wieder aufgenommen, in wenigen Tagen starten auch DFB-Pokal und Bundesliga in die neue Saison. Fans, die alle Spiele im TV und Stream verfolgen wollen, müssen viel Geld in die Hand nehmen.

1. Bundesliga: "Sky/Wow" (samstags) & "Dazn" (freitags und sonntags)



Wer alle Spiele des 1. FC Union Berlin und der gesamten Beletage des deutschen Fußballs live am Endgerät verfolgen möchte, benötigt einen kostenpflichtigen Zugang zu "Sky/Wow", wo die Spiele der Samstagskonferenz sowie das Topspiel am Samstagabend übertragen werden.



Darüber hinaus ist ein Abo beim Streaming-Anbieter "Dazn" notwendig, um auch die Freitags- und Sonntagspartien schauen zu können.

Ein entsprechendes "Live-Sport"-Paket von "Sky/Wow" kostet 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo beziehungsweise 35,99 Euro als monatlich kündbares Abo.



Für "Dazn Unlimited" werden zusätzlich 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo beziehungsweise 44,99 Euro pro Monat im flexiblen, monatlich kündbaren Tarif fällig.

2. Bundesliga & DFB-Pokal: "Sky/Wow"



Immerhin: "Sky/Wow"-Kunden, die ein "Live-Sport"-Paket gebucht haben, können auch ausnahmslos alle Spiele von Hertha BSC und allen anderen Teams der 2. Bundesliga verfolgen, für die der Sender nämlich ebenfalls die Übertragungsrechte hält.



Hinzu kommen alle Paarungen im DFB-Pokal.



3. Liga: "Magenta Sport"



Die 3. Liga, in der 2024/25 erstmals nach fünf Jahren auch wieder der FC Energie Cottbus mitmischt, wird auf "Magenta Sport" übertragen. Im Jahresabo belaufen sich die monatlichen Kosten dort auf 12,95 Euro, die monatlich kündbare Option ist für 19,95 Euro zu haben.

Für Fans des internationalen Fußballs

Champions League: "Dazn" & "Amazon Prime"



Fußball-Fans, die ein "Dazn Unlimited"-Abo abgeschlossen haben, können 186 der 203 Spiele der Uefa Champions League live schauen.



Um wiederum in den vollen CL-Genuss zu kommen, ist eine Mitgliedschaft bei "Amazon Prime" vonnöten: Der Streaming-Anbieter wird in der kommenden Saison 17 Partien übertragen. Ein "Prime"-Abo kostet regulär 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro bei einer abgeschlossenen Jahresmitgliedschaft.



Europa & Conference League: "RTL+"



Alle Spiele der Uefa Europa League sowie der Uefa Conference League laufen derweil auf dem Streaming-Dienst "RTL+". Hier werden mehrere Pakete angeboten, wobei das günstigste, sogenannte "Premium-Paket" für 6,99 Euro pro Monat gebucht werden kann.



Wer in der Saison 2024/25 keinen Live-Fußball mit deutscher Beteiligung verpassen möchte, muss somit mindestens 92,42 Euro pro Monat bezahlen.