Union schlägt Meppen Trotz zähem Spiel und verschossenem Elfer: Unions Frauen schlagen Meppen Stand: 03.11.2024 16:27 Uhr

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin bleiben weiter in der Erfolgsspur und auf Aufstiegskurs in Richtung Bundesliga. Am neunten Spieltag der zweiten Bundesliga gelang der Mannschaft von Trainerin Ailien Poese vor 5.000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei mit dem 2:1 (2:1) der sechste Sieg. Somit bleibt die Mannschaft, die gerade erst aus der Regionalliga aufgestiegen war, weiterhin auf Rang drei, der am Saisonende zum direkten Durchmarsch in die Bundesliga berechtigen würde.

Weiter fünf Punkte Vorsprung

Im Spiel gegen Meppen, Rang sechs der Liga, boten dabei beide Teams eher fußballerische Magerkost, wobei die Highlights der Partie allesamt in der ersten Halbzeit lagen. So gingen die Gäste bereits in der vierten Minuten durch Laura Bröring in Führung, die Unions Kapitänin Lisa Heiseler in der 15. Minute jedoch ausgleichen konnte. Zehn Minuten später hatte Heiseler sogar die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch mit ihrem Strafstoß. Allzu lange musste sie sich darüber jedoch nicht grämen. In der 41. Minute war es Celine Frank, die zur Führung für die Gastgeberinnen traf.



Damit waren wichtige drei Punkte gesichert, schließlich siegten auch die direkten Verfolger aus Hamburg und Frankfurt. Dank des Erfolges gegen Meppen beträgt der Vorsprung der Berlinerinnen auf Rang vier weiterhin fünf Punkte.

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.11.2024, 16:15 Uhr