Trampolin-Weltcup Trampolin-Weltcup: Showdown in Cottbus

Cottbus freut sich auf den nächsten sportlichen Höhepunkt. Nach Springermeeting und "Turnier der Meister" steht ab Freitag der Trampolin-Weltcup an. Er wird zum ersten Mal in der Lausitz ausgetragen.

Es fängt an zu kribbeln. Caio Lauxtermann, 20 Jahre alt und das Gesicht dieses Weltcups in Cottbus, spürt, dass da einiges auf ihn zukommt. "Die Anspannung wächst. Es ist meine Heimat. Es kommen auch einige Leute wegen mir. Dieser Weltcup ist wichtig für Cottbus. Und da will ich natürlich performen."



Lauxtermann lebt erst seit etwa sechs Jahren in der Lausitz. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Los Angeles. Der Deutsch-Amerikaner kam mit 14 auf die Sportschule in Cottbus und hat sich dort zu einem der deutschen Toptalente in seinem Sport entwickelt. Trotzdem muss er immer noch viel Aufklärungsarbeit leisten. "Die meisten stellen sich ein Gartentrampolin vor. Aber mit solchen Trampolinen kommt man nicht so hoch. Das ist bei uns schon ein ganz anderes Feeling und sieht auch ganz anders aus."

Creme de la Creme kommt nach Cottbus

Etwa neun Meter hoch springen die besten Trampolinspringer der Welt. Es sei fast wie Fliegen, sagt Lauxtermann. Und von den Besten der Besten kommen am Wochenende eine ganze Menge nach Cottbus: 90 Männer und 70 Frauen aus 35 Nationen sind im Starterfeld zu finden.



Die Chinesen kommen als stärkste Nation auf dem Sprungtuch mit ihrer besten Truppe um Weltmeister Yan Langyu und Zhu Xueying, dem Goldmedaillengewinnerin der Spiele 2021 in Tokio. Die Franzosen, die bei den Männern zuletzt den WM-Triumph feierten, sind mit dem kompletten Quartett von damals gemeldet. Aber auch Japan, Portugal, Spanien, Kanada und Großbritannien mit Weltmeisterin Bryony Page fehlen nicht. Tokio-Olympiasieger Iwan Litwinowitsch aus Weißrussland startet wie die russischen Athleten unter neutraler Flagge.



Diese hohe Dichte an Topsportlern hat einen Grund: In der Lausitz Arena werden die letzten Tickets für die Olympischen Spiele in Paris vergeben. So ein klein wenig hofft auch der 20-jährige Lauxtermann darauf, im Sommer nach Frankereich zu reisen. "Mein langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028. Paris wäre auch nicht schlecht, aber für mich wäre die Qualifikation eher eine Überraschung."

Lokalmatador schaut auf L.A.

Caio Lauxtermann setzt in Cottbus eher auf den Synchron-Wettbewerb. Gemeinsam mit Fabian Vogel ist er in dieser Disziplin Weltmeister. Synchron ist nicht olympisch, aber trotzdem Teil des Weltcups. Der wird zum ersten Mal in Cottbus ausgetragen und erstmals seit 14 Jahren wieder in Deutschland.



Das Interesse ist entsprechend hoch. Stand Mittwoch ist die Lausitz Arena zwar nicht ausverkauft. "Aber der Vorverkauf läuft sehr gut. Es wird am Wochenende voll werden", verspricht Chef-Organisator Mirko Wohlfahrt. 20 Euro kostet der Sitzplatz für die entscheidenden Wettkämpfe am Samstag und Sonntag. Bei der Qualifikation am Freitag können Zuschauer schon für zehn Euro dabei sein.

