Transfer zum Stadtrivalen Tousart wechselt von Hertha zu Union Berlin Stand: 19.07.2023 17:24 Uhr

Lucas Tousart wechselt von Hertha BSC zum Stadtrivalen Union Berlin. Der Fußball-Erstligist aus Köpenick und der Zweitligist aus Charlottenburg gaben den Transfer am Mittwochnachmittag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte der 1. FC Union Berlin keine Angaben.

Einst Rekordeinkauf für Hertha BSC

Tousart wechselte 2020 von Olympique Lyon zu Hertha BSC. Für die Blau-Weißen war Tousart mit rund 25 Millionen Euro Ablöse der Rekordeinkauf. Der 26-Jährige absolvierte 96 Spiele für die Blau-Weißen. Mit fünf Treffern war Tousart Herthas drittbester Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. "Hertha BSC war meine erste Station außerhalb meiner Heimat. Der ganze Club hat mich von Anfang an willkommen geheißen und mich immer unterstützt. Ich wünsche dem Verein nur das Beste", sagt Lucas Tousart zu seinem Abschied.



In der Saison 2023/24 wird Tousart nun für den 1. FC Union Berlin auflaufen. "Ein Spieler seiner Qualität ist für jede Mannschaft ein Gewinn. Er wird perfekt zu uns passen und wir freuen uns, dass er sich für Union entschieden hat", so Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, über den Wechsel.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.07.2023, 19:15 Uhr