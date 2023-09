Hertha-Torwart Tjark Ernst für Deutschlands U21- Nationalmannschaft nachnominiert Stand: 04.09.2023 11:52 Uhr

Hertha-Torwart Tjark Ernst ist für die kommenden Länderspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Der Freiburger Torwart Noah Atubolu sei angeschlagen, dafür rücke Ernst nach, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Gechter zweiter Berliner

Der 20-jährige Torwart der Berliner sollte ursprünglich im Kader der U20 stehen. Am Freitag trifft das U21-Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo in Saarbrücken auf die Ukraine. Neben Verteidiger Linus Gechter ist er nun der zweite Herthaner im U21-Aufgebot.



Am Dienstag (12. September) startet die Mannschaft in Pristina gegen Kosovo in die Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei. Ernst ist nach dem Abgang von Oliver Christensen und der Suspendierung von Marius Gersbeck Stammtorwart der Hertha.

