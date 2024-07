Spanien - England Tausende Fußball-Fans feiern in Berlin vor EM-Finale - BER ohne Probleme Stand: 14.07.2024 16:38 Uhr

Am Sonntagnachmittag gipfeln vier Wochen Fußball-EM im Endspiel im Berliner Olympiastadion - Spanien trifft auf England. Tausende Fans sind dafür in die Hauptstadt gekommen und feiern bereits Stunden vor dem Spiel ausgelassen.

In Berlin stimmen sich zur Stunde tausende Fußball-Fans auf das EM-Finale am Abend ein - die Partie zwischen Spanien und England wird um 21.00 Uhr im Olympiastadion angepfiffen.



Bereits seit den Mittagsstunden feiern englische Fans auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg eine große Fußball-Party. Auch in anderen Stadtteilen machten die Anhänger der "Three Lions" mit lautstarken Gesängen auf sich aufmerksam.

Polizei rät vom Autofahren ab

Treffpunkt der spanischen Fans war der Hammarskjöldplatz am Messegelände, auch dort wurde ausgelassen gefeiert. Mit großem Andrang wird auch auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor gerechnet, sie öffnete um 16.00 Uhr.



Angesichts des Fan-Ansturms riet die Berliner Polizei dazu, auf Autofahrten im Stadtgebiet zu verzichten. Es seien viele Fans auf den Straßen, "zum Teil schon sehr in Feierlaune". Besonders frequentiert sei neben dem Breitscheidplatz und dem Hammarskjöldplatz auch die Straße Unter den Linden.

Anreise über den BER problemlos

Die Anreise vieler Fans über den Flughafen BER in Schönefeld verläuft bislang weitgehend reibungslos. Das hat die Flughafensprecherin Sabine Deckwerth rbb24 Brandenburg aktuell am frühen Sonntagnachmittag mitgeteilt. Man habe sich gut darauf vorbereitet.



"Wir haben den normalen Flugverkehr, die Fans kommen mit Linien-Maschinen, aber die Fans kommen auch mit Charter-Maschinen über ihre Fußballvereine oder Reiseveranstalter. Und so haben wir gut zu tun und freuen uns."



Laut Deckwerth werden etwa 50 zusätzliche Charterflüge abgefertigt, mit denen Fans aus Spanien und Großbritannien anreisen. Alleine mit diesen zusätzlichen Fliegern würden rund 10.000 Menschen anreisen. Die Weiterreise der Fans Richtung Berlin geschehe in der Regel mit gecharterten Bussen. Auch dies verläuft laut einem rbb-Reporter bislang ohne größere Probleme.

Stadion durchsucht und freigegeben

Das Stadion in Westend wurde bereits am Vormittag von der Militärpolizei der Bundeswehr gemeinsam mit der Berliner Polizei nach Sprengstoff durchsucht. Dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz. "Alles sicher", hieß es nach der Untersuchung beim Kurznachrichtendienst X.



Fans, die keine der rund 70.000 Eintrittskarten für das Spiel kaufen konnten, können die Partie auf der Fanmeile am Brandenburger Tor sowie in der Fanzone vor dem Reichstagsgebäude verfolgen. Zudem zeigen mehr als 2.300 Leinwände und Riesenmonitore das Spiel in diversen Lokalitäten.



