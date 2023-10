Regionalliga Nordost der Frauen Tabellenführerinnen von Union Berlin holen neunten Sieg im neunten Spiel Stand: 29.10.2023 16:52 Uhr

In der Regionalliga Nordost haben die Frauen des 1. FC Union Berlin ihre beeindruckende Siegesserie fortgesetzt. Die "Eisernen Ladies" feierten am Sonntag einen 8:0-Kantersieg im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam und haben somit bislang alle ihre Saisonspiele gewonnen. Nach dem neunten Spieltag stehen sie mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und haben erst ein einziges Gegentor kassiert.

Torfestival nach Heimrechttausch

Die Partie gegen Turbine hätte eigentlich auswärts im Sportforum Potsdam stattfinden sollen. Weil der Rasenplatz dort aber unbespielbar war, einigten sich beide Teams im Vorfeld auf einen Tausch des Heimrechts. Und auf dem heimischen Fritz-Lesch-Sportplatz in Adlershof präsentierte sich Union den circa 200 anwesenden Fans in Torlaune.

Bereits in der 4. Minute zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz der Potsdamerinnen. Lisa Heiseler verschoss zwar erst einen Elfmeter, kam in der darauffolgenden Situation dann jedoch wieder an den Ball und verwandelte zur Führung, die jedoch wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt wurde. Nur eine Minute später zählte dann aber der Treffer von Dina Orschmann zum 1:0 für die Gastgeberinnen.



Die Köpenickerinnen dominierten Turbine von Beginn an, waren deutliche präsenter in den Zweikämpfen und spielten munter nach vorne. In der 32. Minute läutete dann ein Treffer von Sarah Abu Sabbah ein Torfestival ein. Die Stürmer traf erst zum 2:0 und kurz vor der Pause dann zum 3:0 (40.). Nach dem Wiederanpfiff kam dann auch Heiseler zu ihrem Tor (52.), bevor Abu Sabbah mit ihrem dritten Treffer auf 5:0 erhöhte. Ein weiteres Tor von Heiseler (69.) sowie ein Doppelpack von Celine Frank (67. und 72.) sorgten für den 8:0-Endstand.

Hoher Sieg auch für Viktoria, Türkiyemspor mit Last-Minute-Unentschieden

Auch Unions erste Verfolgerinnen vom FC Viktoria 1889 Berlin konnten am Sonntag einen hohen Sieg einfahren. Die Himmelblauen gewannen auswärts bei Berolina Mitte mit 6:0 (5:0) und liegen in der Tabelle nun sechs Punkte hinter den Köpenickerinnen. Die Aufsteigerinnen von Berolina bleiben nach der Niederlage hingegen weiter auf dem vorletzten Rang. Die Treffer im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark erzielten Louise Trapp (3.), Marlies Sänger (15. und 17.), Anna Höfker (38.), Carol Cazares (40.) und Laura Casanovas (63.).



Die drittplatzierten Frauen von Türkiyemspor Berlin sind am neunten Spieltag hingegen nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Im heimischem Willy-Kressmann-Stadion trennten sie sich mit 2:2 (1:1) vom Bischofswerdaer FV. Der Rückstand auf Viktoria in der Tabelle wuchs damit auf fünf Punkte.



Türkiyemspor war in der 12. Minute durch einen Treffer von Erika Szuh in Führung gegangen, noch vor der Pause kamen die Gäste aber durch Lena Marija Handrick zum Ausgleich (36.). Nach dem Wiederanpfiff sah es lange so aus, als würden keine Tore mehr fallen, doch die Nachspielzeit hatte es noch einmal in sich: Erst brachte die Bischofswerdaranerin Celine Wendisch die Gastgeberinnen in Rückstand (90+3), doch in aller letzter Minute gelang Türkyiemspor doch noch der Ausgleich durch Venus El-Kassem (90+8).

