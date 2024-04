Regionalliga Nordost Regionalligist Energie Cottbus verpasst nach Remis in Jena den Sprung an die Tabellenspitze Stand: 05.04.2024 20:01 Uhr

Energie Cottbus kommt beim Tabellensiebten Carl Zeiss Jena nicht über ein Unentschieden hinaus. Während die Gastgeber mit dem 1:1 zufrieden sein können, vergibt Cottbus die Chance, an Greifswald vorbeizuziehen.

Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus hat sein Duell bei Carl Zeiss Jena mit einem Unterschieden beendet. Am Freitagabend trennten sich die Lausitzer und Jena 1:1 (0:0). Durch das Remis am 28. Spieltag kann die Mannschaft des Trainers Claus-Dieter Wollitz mit nun 55 Punkten nicht an Tabellenführer Greifswald (56) vorbeiziehen.



Die Cottbuser, die am nächsten Freitag auf Greifswald und damit ihren ärgsten Konkurrenten im Aufstiegsrennen treffen, gingen vorbelastet in die Partie. In der Startelf standen fünf Spieler mit jeweils vier Gelben Karten, darunter die wichtigen Torjäger Tim Heike und Timmy Thiele.



Jena deutlich präsenter

Die Gastgeber übernahmen in der Anfangsphase die Spielregie und übten früh Druck aus. Dabei ging es immer wieder über Elias Löder, den mit 20 Treffern aktuell besten Torjäger der Liga. Nach einer Flanke von Justin Smyla hob der 23-Jährige vor dem Tor ab, köpfte aber ins Toraus (6.). Kurz danach ergab sich für Jena eine weitere Torchance nach einem Fehlpass der Lausitzer. Ken Gipson sicherte sich den Ball und passte zu Cemal Sezer, der wiederum schnell zu Löder abspielte. Der zog aus 18 Metern aufs Tor ab. Der Ball wurde allerdings leicht abgefälscht und ging so einen Meter links am Tor vorbei (10.).



Energie Cottbus brauchte rund eine halbe Stunde, um sich aktiver ins Spiel einzubringen. Tim Heike kam zu seinem ersten Abschluss, der aber weit übers Jenaer Tor ging und keine Gefahr darstellte (34.). Sein Mitspieler Maximilian Krauß, der im Hinspiel noch für Jena aufgelaufen war und getroffen hatte, wurde von den Anhängern seines alten Vereins bei jeder Ballberührung ausgepfiffen und immer wieder ausgebremst. Justin Schau sah nach einem Foul an Krauß die erste Gelbe Karte (36.).



Nach einer etwas ruhigeren Spielphase kam Jena kurz vor der Pause zur bis dahin besten Chance des Spiels. Nach einem langen Ball fast bis in den Cottbuser Strafraum setzte sich Sezer gegen die beiden verbleibenden Verteidiger durch. Sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment von Torhüter Elias Bethke abgefälscht und ging rechts am Tor vorbei (44.).



Tor auf beiden Seiten

Nach der Halbzeitpause kamen Tim Campulka und Jan Shcherbakovski für Filip Kusic und Maximilian Oesterhelweg. Jenas Trainer Henning Bürger nahm für die zweite Hälfte keine personellen Änderungen vor. Während die mitgereisten Energie-Fans im Gästeblock eine Choreo mit Pyroeinsatz starteten, zeigte sich die Mannschaft auf dem Platz deutlich aktiver als in den ersten 45 Minuten.



Tim Heike zog aus 18 Metern flach ab. Torhüter Kevin Kunz war aber rechtzeitig mit seiner Parade da (54.). Kurz darauf machte auch Shcherbakovski nach einer Rechtseingabe auf sich aufmerksam (62.). Der Ball ging jedoch deutlich vorbei. Auf beiden Seiten gingen die Spieler härter in die Zweikämpfe. Carl Zeiss Jena brachte Lukas Lämmel für Justin Schau, nachdem dieser seiner zweiten Gelben Karte etwas zu nah kam (67.). Außerdem wurde Ken Gipson für Max Grimm ausgewechselt.



In einer Phase, in der eigentlich Cottbus aktiver war, sah Pasqual Verkamp plötzlich die Chance für einen Sololauf. Der 26-Jährige stand nur noch Campulka gegenüber, an dem er vorbeizog und den Ball dann aus etwa 14 Metern an Bethke vorbei im Cottbuser Tor unterbrachte (74.). Die Führung hielt allerdings nicht sonderlich lange. Krauß spielte in den Strafraum, wo der Ball zwar abgeblockt, aber auch abgefälscht wurde und so etwas kurios über mehrere Umwege und Hüpfer ins Tor gelangte (76.). Die 7.833 Zuschauenden sahen einen sehr lebhaften Schlussabschnitt. Cottbus hatte etwas mehr Ballbesitz und warf sich stärker für den möglichen Führungstreffer in die Partie. Der fiel aber nicht.

