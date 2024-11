Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Last-Minute-Tor lässt BFC Dynamo im Berlin-Duell gegen Hertha II jubeln Stand: 22.11.2024 22:03 Uhr

In der Regionalliga Nordost ist der BFC Dynamo am Freitagabend als Sieger aus dem Berlin-Duell gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC gegangen. Die Weinroten gewannen vor 2.215 Zuschauern im heimischen Sportforum Hohenschönhausen durch ein Tor in der letzten Minute mit 3:2 (1:1).

Last-Minute-Tor sticht Wollschläger-Doppelpack aus

In dem intensiven Duell war der BFC nach sieben Minuten durch ein direktes Freistoßtor von Kevin Lankford in Führung gegangen. Noch vor der Pause gelang Hertha jedoch der Ausgleich durch einen Kopfballtreffer von Luca Wollschläger nach Vorlage von Änis Ben-Hatira (24.).

Nach dem Seitenwechsel war es wieder ein Standard, der Dynamo zurück in Führung brachte: Dieses Mal schraubte sich McMoordy Hüther bei einem Eckball am höchsten und verwandelte per Kopf (52.). Auf der anderen Seit sorgte Wollschläger jedoch nur wenige Minuten später für den erneuten Ausgleich (58.).



In der hochspannenden Schlussphase war es dann der eingewechselte Bennedikt Wüstenhagen, der am Ende eines schön herausgespielten Angriffs zum Abschluss kam und den späten 3:2-Siegtreffer erzielte (90+2).

Auswärtsspiel von Viktoria abgesagt

Das ebenfalls für Freitagabend geplante Auswärtsspiel von Viktoria Berlin beim Greifswalder FC war hingegen am Mittag abgesagt worden. Grund dafür waren die massiven Schneefälle an der Ostsee, die den Platz im Volksstadion unbespielbar machten. Einen Ersatztermin für das Regionalligaspiel gibt es bislang noch nicht.

