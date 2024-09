Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: BFC gibt Sieg spät aus der Hand, Viktoria verliert in Jena Stand: 28.09.2024 15:43 Uhr

Der BFC Dynamo hat im ersten Spiel unter seinem neuen Trainer Dennis Kutrieb den zweiten Sieg in Folge liegen lassen. Im heimischen Sportforum Hohenschönhausen glichen die Gäste aus Erfurt spät aus und sorgten für ein 1:1(1:0)-Remis. Damit verpassten es die Berliner, in der Tabelle näher an den Tabellenführer Lok Leipzig heranzurücken. Trotz eines Spiels weniger haben die Leipziger bereits sieben Zähler Vorsprung. Viktoria Berlin musste sich mit 0:2(0:2) in Jena geschlagen geben.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit ging der BFC in Führung. Eine Vorlage von Ivan Knezevic brachte Joey Breitfeld eiskalt im Tor unter. Im zweiten Durchgang dezimierte sich der BFC dann selbst. Nach einem groben Foul von Henry Crosthwaite an Erfurts Marco Wolf flog der 21-jährige BFC-Spieler mit glatt Rot vom Platz. Bis zur 89. Minute hielt die Defensive der Berliner Stand, bis Erfurts Joker Lars Kleiner den Last-Minute-Ausgleich erzielte.

Niederlage für Viktoria

Für Viktoria Berlin läuft es weiterhin nicht nach Plan. Bereits nach 16 Minuten brachte Sören Reddemann die Jenaer per Foulelfmeter in Führung. Ted Tattermusch war zuvor im Strafraum gefoult worden. Tattermusch war es auch, der schon früh für die Entscheidung sorgte. Nach einem Steckpass von Joel Richter erzielte der 23-jährige den 0:2-Endstand.



Damit bleibt Viktoria Berlin weiterhin in der unteren Tabellenhälfte stecken. Nach neun Spielen stehen sie mit elf Punkten auf dem zwölften Rang.



