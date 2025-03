Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha BSC U23 unterliegt VSG Altglienicke mit 2:4 Stand: 25.03.2025 22:00 Uhr

In einem Nachholspiel des 22. Spieltages der Regionalliga Nordost hat die U23 von Hertha BSC am Dienstagabend mit 2:4 (1:2) gegen die VSG Altglienicke verloren.



Das Team von Trainer Rejhan Hasanovic rutscht nach 25 absolvierten Spielen mit 37 Punkten auf den 8. Tabellenplatz ab. Altglienicke, gecoacht von Semih Keskin, bleibt derweil mit 34 Zählern auf Rang zehn.

Schlagabtausch in der ersten Hälfte

In diesem Lokalduell gingen die Gäste in der 24. Minute durch ein Tor von Luka Parkadze in Führung. Zwar konterte Herthas Luca Wollschläger nur zehn Minuten später zum 1:1 (34.), doch das letzte Wort des ersten Abschnitts gehörte wiederum der VSG Altglienicke: Der Ex-Herthaner Johannes Manske stellte in der Nachspielzeit auf 2:1 (45. +1).



Die Herthaner kamen mit frischem Schwung aus der Kabine und glichen durch einen Treffer von Ensar Aksakal erneut aus (48.). In der Folge machte Altglienicke aber dennoch den Auswärtssieg klar: Maurice Trapp (55.) und Philip Türpitz (86.) sorgten im Stadion auf dem Wurfplatz/Amateurstadion für den 4:2-Endstand.

