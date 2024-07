EM-Viertelfinale Präsident Erdogan sieht sich in Berlin Türkei-Spiel gegen Niederlande an Stand: 06.07.2024 20:42 Uhr

Der türkische Präsident Erdogan ist für einen Kurzbesuch in Berlin. Im Olympiastadion spielen die Türken gegen die Niederlande. Erdogan reiste inmitten des "Wolfsgruß"-Eklats nach Berlin. Er hat eine klare Haltung zur Debatte.

Inmitten des Wolfsgruß-Eklats ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für einen Kurzbesuch zum EM-Viertelfinalspiel der Türkei gegen die Niederlande nach Berlin gereist. Der Präsident werde kurz vor dem Fußball-Spiel ankommen und noch am selben Abend wieder abreisen, sagte das Büro Erdogans am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Erdogan sagte dafür seine geplante Reise nach Aserbaidschan ab.



Laut der "Bild"-Zeitung traf Erdogan kurz vor 20 Uhr am Olympiastadion ein. Die Berliner Polizei wollte sich zu dem Besuch des türkischen Präsidenten oder eventuellen Einschränkungen im Verkehr nicht äußern. Es handle sich um einen "privaten Besuch", sagte eine Sprecherin dem rbb. Gegendemonstrationen im Zusammenhang mit dem Besuch Erdogans würden nicht erwartet.

Empörung in der Türkei über Sperre

In türkischen Medien hieß es, Grund des Besuchs sei die Debatte um den sogenannten "Wolfsgruß", den der türkische Nationalspieler Merih Demiral mit seinem Torjubel ausgelöst hatte und aufgrund dessen die Uefa den Spieler für zwei Spiel sperrte. Erdogan wolle der türkischen Mannschaft den Rücken stärken. "Hoffentlich ist die ganze Sache am Samstag erledigt", sagte Erdogan, "wenn wir das Spielfeld als Sieger verlassen und in die nächste Runde einziehen".



In der Türkei hatte die Entscheidung der Uefa, Demiral zu sperren, teilweise Empörung ausgelöst. Als "Skandal" bezeichnete der türkische Sender TRT die Entscheidung, der Präsident des Fußballverbands, Mehmet Büyükeksi, nannte sie "inakzeptabel, illegal und politisch". Türkische Fußball-Ultras riefen die Fans auf, im Berliner Olympiastadion den "Wolfsgruß" zu zeigen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Erdogan dazu verhalten wird.



Ein Fanmarsch mit Tausenden Türkei-Anhängern am Samstagnachmittag wurde von der Polizei vorzeitig gestoppt, weil viele von ihnen den "Wolfsgruß" gezeigt hatten.

"Wolfsgruß" Symbol der "Grauen Wölfe"

Der "Wolfsgruß" ist das Symbol der "Grauen Wölfe". Als "Graue Wölfe" werden die Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Gruß drückt in der Regel die Zugehörigkeit und das Sympathisieren mit der Bewegung und ihrer Ideologie aus.



Die Ableger der "Grauen Wölfe" in Deutschland werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Der stuft die Gruppierung als eine "erhebliche Bedrohung für die freiheitlich demokratische Grundordnung" ein. Der Ideologie der "Ülkücü"-Bewegung wird im Verfassungsschutzbericht 2023 ein "übersteigerter Nationalismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" wie Rassismus und Antisemitismus attestiert. Mit mehr als 12.000 Anhängern ist sie eine der größten rechtsextremen Gruppen in Deutschland.

Sendung: rbb24 Inforadio, 06.07.2024, 13:00 Uhr