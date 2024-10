Gewalt vor Drittliga-Spiel Polizei bittet um Hinweise nach Angriff auf Zug mit Fußballfans Stand: 27.10.2024 09:07 Uhr

EinZug mit 700 Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen wurde am Samstag mitten in Brandenburg per Notbremse gestoppt. 200 Unbekannte attackierten den Zug mit Steinen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen und Augenzeugen.

Nach dem Angriff auf einen Sonderzug mit Fußballfans am Samstag bei Gransee (Oberhavel) hat die Polizei Mecklenburg-Vorpommern ein Hinweisportal [mv.hinweisportal.de] für Zeugen des Vorfalls eingerichtet.



Fotos, Videos oder schriftliche Angaben sollen nach Angaben der Behörde hochgeladen werden können. Der Zug war auf freier Strecke gestoppt und attackiert worden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei dem rbb bestätigte. Jemand hatte - offenbar gezielt - die Notbremse gezogen.

200 Personen attackieren Zug auf offener Strecke

Im Zug saßen nach NDR-Informationen rund 700 Fans von Rot-Weiss Essen. Sie waren auf dem Weg zum Drittliga-Auswärtsspiel in Rostock.



Etwa 200 teilweise vermummte Menschen bewarfen den Zug mit Steinen. Die Scheiben mehrerer Waggons gingen zu Bruch. Auch außerhalb des Zuges soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Polizei rückte mit insgesamt 70 Einsatzkräfte, an.



Der Zug setzte laut Bundespolizei seine Fahrt schließlich fort. Die Fans in den beschädigten Waggons stiegen in einen regulären Zug um. Wegen der Schwierigkeiten bei der Anreise der Essener wurde der Anpfiff im Ostseestadion um eine halbe Stunde verschoben. Rostock gewann die Partie 4:0.



Die Rostocker Vereinsführung geht davon aus, dass die Angreifer aus dem Hansa-Fanlager kommen, wie sie mitteilte. Der Lagedienst der Brandenburger Polizei sagte Antenne Brandenburg, es werde in alle Richtungen ermittelt.

