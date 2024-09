Paralympische Spiele in Paris Paralympische Spiele in Paris: Josia Topf holt mit Silber seine zweite Medaille Stand: 02.09.2024 18:50 Uhr

Der Cottbusser Schwimmer Josia Topf hat als erster Deutscher bei den Paralympischen Spielen in Paris seine zweite Medaille gewonnen. Einen Tag nach seinem Gold-Coup über die Lagenstrecke schwamm der 21-Jährige über die 50 Meter Rücken in 47,06 Sekunden zu Silber.



Zum zweiten Triumph innerhalb von 23 Stunden fehlten 1,9 Sekunden auf Sieger Denys Ostaptschenko aus der Ukraine. Es war am fünften Wettkampftag die fünfte Medaille für die deutschen Schwimmer.

Topf kämpft sich eindrucksvoll zurück

Topf war am Morgen als Vorlauf-Dritter mit angezogener Handbremse ins Finale eingezogen. Dort schwamm er nochmals gut zwei Sekunden schneller. Sein zuvor erfolgreichstes Jahr hatte er 2022 mit Silber und Bronze bei der Weltmeisterschaft, ehe er in Folge von familiären Todesfällen und einer Krankheit bei der WM 2023 ausgebremst wurde.



Bei der EM im April meldete er sich schließlich mit drei Silbermedaillen bereits eindrucksvoll zurück. Der gebürtige Erlanger war mit dem TAR-Syndrom zur Welt gekommen. Wegen des Gendefekts hat er keine Arme, seine Hände sitzen direkt an der Schulter. Die kurzen Beine sind unterschiedlich lang und besitzen keine Kniegelenke.

