Basketball Bundesliga Offensivfeuerwerk beschert Alba Berlin klaren Sieg in Göttingen Stand: 30.10.2023 21:21 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Basketball Bundesliga am fünften Spieltag einen Kantersieg gefeiert. Am Montagabend gewann die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez ihr Auswärtsspiel bei der BG Göttingen nach starker Leistung klar mit 113:77 (56:39). Grundlage für den nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg der Berliner, für die Khalifa Koumadje mit 21 Punkten zum Topscorer avancierte, war ein herausragendes erstes Viertel.



Von Beginn an dominierten die Berliner dieses allen voran offensiv. Mit guter Ballbewegung, schnellem Umschalten von Defensive auf Offensive und großer Treffsicherheit erzielten die Gäste allein in den ersten zehn Minuten 39 Zähler und erarbeiteten sich so eine bereits vorentscheidende 25-Punkte-Führung. Dabei fielen weder der verletzungsbedingte Ausfall von Yanni Wetzell, noch das rotationsbedingte Fehlen von Sterling Brown und Kresimir Nikic ins Gewicht.

Albas Frauen festigen den zweiten Tabellenplatz mehr

Lange Unterbrechung durch technische Probleme

Im zweiten Viertel fanden die Göttinger vor 3.447 Zuschauern in eigener Halle dann zwar besser ins Spiel, konnten Albas Führung allerdings nur zeitweise und auch nur etwas verkürzen. Kurz vor Ende des Viertels kam es dann zu einer kuriosen Unterbrechung. Weil die Verbindung zwischen der 24-Sekunden-Uhr und deren Fernbedienung hakte, war die Partie eine knappe halbe Stunde lang unterbrochen, ehe es kurz darauf in die Halbzeitpause ging.



Nach deren Ende knüpfte Alba dann mit etwas Verspätung an die Leistungen aus dem Auftaktviertel an. Die Berliner zeigten dabei einmal mehr eine geschlossene Teamleistung, in deren Zuge alle zwölf eingesetzten Spieler punkteten. Allen voran Khalifa Koumadje stach hierbei unter dem Korb mit 21 Punkten und einer perfekten Wurfquote (9/9) aus dem Feld heraus.



Aber auch Flügelspieler Gabriele Procida (20 Punkte) prägte Albas Spiel mit guten Zügen zum Korb. Außerdem punkteten auch Malte Delow, Tim Schneider sowie die in Göttingen souveränen Neuzugänge Justin Bean und Matt Thomas zweistellig. Auch die jungen Aufbauspieler Ziga Samar (elf Assists) und Matteo Spagnolo (acht Assists) überzeugten und legten so den Grundstein für Albas deutlichen 113:77-Erfolg. Dank diesem stehen die Berliner nach vier Siegen aus den ersten fünf Spielen auf Tabellenplatz zwei.

Sendung: rbb24, 30.10.2023, 21:45 Uhr