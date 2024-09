Neun Punkte in acht Tagen Timmy Thiele schießt vier Tore für Energie Cottbus Stand: 28.09.2024 18:34 Uhr

Vier Liga-Siege in Serie und die perfekte Punkteausbeute aus einer Englischen Woche: Der FC Energie Cottbus zeigt in der 3. Liga weiterhin eine beeindruckende Form.

Der FC Energie Cottbus hat die Englische Woche in der 3. Liga mit einem weiteren Sieg vergoldet. Am Samstagabend schlugen die Lausitzer den 1. FC Saarbrücken mit 4:1 (2:1). Für das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz war es bereits der vierte Liga-Dreier in Serie. Timmy Thiele traf - nach seinem Doppelpack beim 5:2 in Osnabrück - vierfach und entschied das Duell im Alleingang.



Bei bestem, frühherbstlichem Fußball-Wetter zeigten die Lausitzer Hausherren vor 10.530 Zuschauern im Stadion der Freundschaft die aktivere Spielanlage. Saarbrücken lauerte vorrangig auf Umschaltmomente. Klare Chancen konnten zunächst vor keinem der beiden Tore verbucht werden.

In der 11. Minute wurde es dann aber erstmals brenzlig für den FC Energie: Richard Neudecker kam im Zentrum zum Abschluss, wurde aber noch von Dominik Pelivan unter Druck gesetzt, sodass der Ball deutlich über den Kasten flog. Der Mittelfeldspieler des 1. FCS beschwerte sich im Anschluss und forderte einen Strafstoß, doch die Pfeife des Schiedsrichters Mario Hildenbrand blieb stumm.

Thiele nimmt Geschenke an

Auf der Gegenseite wurde Timmy Thiele förmlich zum Toreschießen eingeladen: Nach einem Missverständnis zwischen Dominik Becker und Keeper Phillip Menzel schob der Energie-Stürmer zur schmeichelhaften 1:0-Führung ein (17.).



In der Folge konnte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz die eine oder andere Unkonzentriertheit der Saarbrücker nicht ausnutzen. FCE-Schlussmann Elias Bethke packte in der 34. Minute nach einem Abpraller im eigenen Sechzehner zu (34.) und Kasim Rabihic zielte nach einer Freistoß-Variante aus aussichtsreicher Position zu hoch (39.). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Thiele – erneut etwas unverhofft – auf 2:0 für Cottbus. Nach einer Hereingabe von Maximilian Krauß fälschte Menzel das Leder unglücklich in die Mitte ab, wo der Knipser lauerte und vollendete (44.).

Saarbrücken schlägt kurz vor der Pause zu

Doch das letzte Wort vor der Pause hatten die Gäste: Mit dem ersten Schuss auf Bethkes kam der 1. FCS zum Anschluss. Tim Civeja fasste sich aus der Distanz ein Herz und versenkte einen satten Schuss im rechten unteren Eck (45. +1). Nicht mal eine Minute später verhinderte Energies Schlussmann mit einem starken Reflex den Ausgleich (45. +2). Mit dem Stand von 2:1 für Cottbus ging es in die Kabinen.



Die erste Großchance des zweiten Spielabschnitts ging wiederum auf das Konto der Cottbuser: Tolcay Cigerci fand mit einer präzisen Flanke den eingewechselten Janis Juckel, der allerdings neben das Tor köpfte (55.). Kurz darauf sorgte Cigerci erneut für Gefahr, doch Menzel verhinderte erst mit einer Flugeinlage und dann mit einer weiteren Parade das dritte Tor für den FCE (57.). Der Saarbrücker Keeper wurde nun quasi im Minutentakt gefordert: In der 58. Minute parierte der 26-Jährige gegen Krauß.

Chancen auf beiden Seiten - Thiele-Show in der Schlussphase

Eine knappe Stunde war gespielt, als Saarbrücken erstmals wieder für Entlastung sorgen konnte. Neudecker und Rabihic zogen jeweils aus knapp 20 Metern ab, Bethke war beide Male zur Stelle (59., 63.).



In der Schlussphase schlug schließlich erneut die Stunde des Timmy Thiele: Erst scheiterte er aus spitzem Winkel noch am linken Außenpfosten (74.), dann nickte er eine Copado-Flanke zum 3:1 in die Maschen (80.). Mit seinem vierten Tor, nach Vorarbeit von Henry Rorig, setzte er den 4:1-Schlusspunkt (87.) und krönte eine perfekte Englische Woche für sich und den FC Energie Cottbus.

