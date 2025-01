Gerichtsurteil Nach Stopp wegen Naturschutz: Abriss des Jahnstadions darf fortgesetzt werden Stand: 24.01.2025 17:50 Uhr

Die Abrissarbeiten am Jahnstadion dürfen fortgesetzt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden und damit eine frühere Entscheidung geändert. Damit war ein entsprechender Antrag der Senatsbauverwaltung teilweise erfolgreich, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.



Das Verwaltungsgericht hatte vergangenen November im Eilverfahren weitere Abrissarbeiten aus Artenschutzgründen gestoppt. Dadurch gingen Brutplätze des Haussperlings - bekannt als Spatz - verloren und geplante Ausgleichsmaßnahmen seien nicht ausreichend, begründete das Gericht damals. Damit war der Verband NaturFreunde Berlin zunächst erfolgreich gegen die Pläne für einen Stadion-Neubau vorgegangen.

Weitere Maßnahmen ändern Meinung des Gerichts

Der Senat kündigte schnell weitere Maßnahmen zum besseren Schutz des Spatzes an - und überzeugte das Gericht. Die Senatsverwaltung habe durch zusätzliche Maßnahmen ihres Ausgleichskonzepts die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ersatzbrutstätten angenommen werden, begründeten die Richter.



So seien Ende November zusätzlich zu den acht temporären Ersatzniststätten fünf dauerhafte Sperlingshäuser aufgestellt worden. Durch ein Monitoring werde zudem sichergestellt, dass die - in der vergangenen Brutperiode bereits durch den Spatz genutzten - temporären Niststätten so lange erhalten blieben, bis die Annahme der Sperlingshäuser gesichert sei.



Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Das alte Jahnstadion soll nach den Plänen des Senats abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, gerahmt von einem erweiterten und umgebauten Sportpark. Der Senat will eine inklusive Vorzeige-Sportstätte bauen, zuerst soll das Stadion abgerissen und ersetzt werden. Das Projekt soll rund 200 Millionen Euro kosten.



Das Projekt ist aus verschiedenen Gründen umstritten. Die Bürgerinitiative Jahnsportpark sammelte in einer Petition über 14.000 Unterschriften, um die Maßnahmen zu verhindern. Aus ihrer Sicht seien ein Abriss und Neubau des Jahnstadions weder nötig noch finanziell nachhaltig.

