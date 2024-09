Multisport-Event Multisport-Event: Rund 5.000 Besucher bei zweiter Auflage von "Inklusiv Gewinnt" Stand: 15.09.2024 21:13 Uhr

Olympische, paralympische und Special-Olympics-Athleten im Wettkampf vereint – das war "Inklusiv Gewinnt", das am Sonntag in Potsdam stattfand. Schirmherrin Katarina Witt erhoffte sich durch das Event mehr Selbstverständlichkeit beim Thema Inklusion.

Zum zweiten Mal haben sich in Potsdam am Luftschiffhafen unter dem Slogan "Inklusiv Gewinnt" olympische, paralympische und Special Olympics-Athleten versammelt, um in Wettbewerben gegeneinander anzutreten. In vier Sportarten fanden über den Tag verteilt die Wettkämpfe statt: Leichtathletik, Kanu, Sitzvolleyball und Schwimmen.



Teilgenommen haben zahlreiche prominente Athletinnen und Athleten, wie die Paraylmpics-Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen, Elena Semechin, die Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann und der Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel.

Katarina Witt präsentiert: Inklusiv Gewinnt! 15.09.2024 18:05 „Inklusiv Gewinnt Potsdam“ - Olympische, paralympische und Special Olympics-Athletinnen und Athleten treten in vier Sportarten in einem Wettkampf gegeneinander an. Zahlreiche Topathleten aus den deutschen Olympia- und Paralympics Mannschaften werden an den Start gehen.mehr Sport ohne Grenzen - aus Potsdam

Veranstaltung der besonderen Geschichten

Es war auch eine Veranstaltung der besonderen Geschichten. Der Fokus lag zum Beispiel auf dem Kanu-Staffel-Wettbewerb mit dem dreifachen Olympiasieger Sebastian Brendel und dem Special-Olympics-Athleten Sebastian Gierke. Ihm hatte Brendel nach den Olympischen Spielen von Tokio sein Boot geschenkt. "Wir kommen beide aus Schwedt. Da wird viel Wert auf Inklusion gelegt und in den kleinen Vereinen ist es nicht immer einfach, gutes Material zu bekommen", sagte er.



Während Brendel am Sonntag in der Staffel mit seiner Mannschaft dem Team von Gierke unterlag, saßen die beiden im darauffolgenden Wettbewerb der Zwanziger-Kanus dann im selben Boot. Dort gewann letztlich das Boot der "Pink Paddler Berlin", die sich für den Kampf gegen Brustkrebs einsetzen. Wichtig sei genau dieser Gedanke, betonte Brendel im Nachgang: "Alle sitzen im selben Boot."

Kanu-Olympiasieger Brendel tritt bei "Inklusiv gewinnt" an Ein Tag voller Sportveranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung: Das ist die Idee von "Inklusiv gewinnt" am Sonntag im Luftschiffhafen Potsdam. Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel will dort zeigen, dass im Sport niemand ausgeschlossen werde.mehr

Semechin: "Es geht um Spaß - und um Leistung"

Bei den Schwimmerinnen trat über die 50 Meter unter anderem Elena Semechin an, die als Weltstar des paralympischen Schwimmsports gilt. Sie ging ins Rennen im direkten Duell mit zwei Paralympics- und drei Special-Olympics-Athletinnen. "Ich finde es schön, dass es ein solchen Event gibt", sagte Semechin. Vorbildcharakter habe es für die Gesellschaft, weil es zeigen könne, "dass es gemeinsam funktioniert".



Um den unterschiedlichen Beeinträchtigungen gerecht zu werden, gab es in allen Wettbewerben spezielle Modi. Beim Schwimmen bedeutete dies, dass die Athletinnen je nach Leistungsvermögen zu unterschiedlichen Zeitpunkten starteten. Spätstarterin Semechin konnte den Rückstand auf die Führungsgruppe letztlich nicht aufholen, wurde vierte. Den Sieg holte die 18-jährige Special-Olmypics-Schwimmerin Emily Burkhard. "Es geht um Spaß hier - klar, auch um Leistung. Aber das Miteinander ist so schön hier, dass aus verschiedenen Bereichen die Sportler zusammenkommen", sagte Semechin hinterher.



Im Kugelstoßen konnte die Diskus-Silbermedaillen-Gewinnerin von Tokio, Kristin Pudenz, den Sieg erringen.

Ehrung für olympische und paralympische Athleten

Besondere Aufmerksam bekamen zudem die Potsdamer Athletinnen und Athleten, die von den Olympischen und Paralympischen Spielen zurückgekehrt sind. In einer Sonderveranstaltung erhielten sie eine Ehrung.



Insgesamt besuchten die Veranstaltung, die in ein Familienfest eingebettet war, rund 5.000 Gäste. "Es war ein besonderer Tag", sagte Schirmherrin und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt im Nachgang. Jeder sei "ganz selbstverständlich mit Inklusion umgegangen". Und: "Das ist das Ziel, was wir haben, das so ein Tag wie heute viel selbstverständlicher wird."

Sendung: rbb24, 15.09.2024, 18 Uhr