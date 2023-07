Fußball in Brandenburg Mögliche Gegner für Cottbus und Babelsberg im Landespokal ausgelost Stand: 26.07.2023 12:45 Uhr

Die Vorrunde und 1. Hauptrunde des Brandenburger Landespokals wurden am Mittwoch ausgelost. Titelverteidiger Energie Cottbus trifft in der 1. Hauptrunde demnach entweder auf Dynamo Eisenhüttenstadt oder Fortuna Babelsberg.



Der SV Babelsberg wird gegen den Gewinner aus der Partie Grün-Weiß Golm gegen SV Zehdenick antreten. Der FSV 63 Luckenwalde trifft auf Cottbus-Saspow oder auf den 1. FC Frankfurt. Alle Regionalligisten werden in der 1. Hauptrunde auswärts antreten.

1. Hauptrunde findet am 9. September statt

Im Brandenburger Landespokal werden zunächst 55 Vorrundenpartien (26. August) ausgetragen, in denen sich die niederklassigen Teams für die 1. Hauptrunde qualifizieren können. Die Regional- und Oberligisten sowie der amtierende Brandenburgliga-Meister TuS Sachsenhausen erhalten für die Vorrunde ein Freilos und steigen am 9. September in die 1. Hauptrunde des Pokals ein.



Der Gewinner des Landespokals qualifiziert sich für die 1. Runde des DFB-Pokals. Im letzten Finale setzte sich Energie Cottbus mit 4:1 gegen den FSV 63 Luckenwalde durch.

