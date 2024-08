Mitgliederversammlung Ex-Herthaner Marko Pantelic will Vize-Präsident werden Stand: 17.08.2024 12:54 Uhr

Der frühere Hertha-Stürmer Marko Pantelic kandidiert bei der kommenden Hertha-Mitgliederversammlung im November als Vize-Präsident. Das sagte der 45-Jährige am Samstag gegenüber der "Bild" [Bezahlschranke]. Pantelic wurde von Markus Gruhn als Vizepräsident und einfaches Präsidiumsmitglied vorgeschlagen und hat fristgerecht die Unterlagen dazu eingereicht. Gruhn kandidiert laut Pantelic ebenfalls für das Präsidium. Die Wahlen finden am 17. November statt.



"Ich weiß, wie man nachhaltigen Erfolg aufbaut", erzählte er der Bild-Zeitung, "ich möchte Hertha in der Bundesliga sehen, wo die Alte Dame hingehört." Erfahrungen als Funktionär hat der Serbe als Vize- und Interimspräsident seines Heimat-Verbandes bereits gesammelt. Seit 2019 ist er Mitglied im Football Committee der Europäischen Fußball-Union (UEFA), das sich um die Gestaltung des europäischen Fußballs kümmert. Er habe deshalb ein großes Netzwerk aus ehemaligen Mitspielern, Trainern, Managers, Scouts und Funktionären aufgebaut, auf das er zurückgreifen könne, erklärte Pantelic.



"Dieses Netzwerk kann und werde ich nutzen, wenn dies gewünscht ist, um neue Partnerschaften zu schmieden und Projekte bei Hertha voranzutreiben", sagte Pantelic. Er sei seit Jahren Vereinsmitglied und wolle auch den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Es gehe ihm vor allem darum, seinen Herzensverein mit seiner sportlichen Expertise nach besten Kräften unterstützen zu können, betonte der frühere Torjäger.



Pantelic spielte zwischen 2005 und 2009 vier Jahre bei Hertha BSC. In 139 Spielen erzielte er 55 Treffer und bereitete 26 weitere Tore vor. Nach seiner Zeit bei der "Alten Dame" wechselte der Mittelstürmer zu Ajax Amsterdam.



