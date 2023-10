Fußball-Regionalliga Nordost Luckenwalde bezwingt Hertha II, BAK mit Remis Stand: 28.10.2023 15:47 Uhr

Der FSV Luckenwalde hat in der Fußball-Regionalliga Nordost einen weiteren Erfolg verbucht. Nach dem Sieg in der Vorwoche in Chemnitz schlug das Team von Michael Braune am Samstag auch die U23 von Hertha BSC. Im heimischen Werner-Seelenbinder-Stadion gewannen die Brandenburger mit 2:0 (1:0).



Sowohl Jorden Winter (43. Minute) als auch Christian Flath (56.) konnten Herthas Keeper Marius Gersbeck überwinden. Mit dem Erfolg rückt Luckenwalde zwischenzeitig auf den siebten Rang vor, Hertha bleibt im Tabellenmittelfeld auf dem zehnten Platz.

Energie Cottbus reist mit gerissener Serie zum Tabellenführer Nach einer beeindruckenden Erfolgsserie hat es auch mal wieder Energie Cottbus erwischt. Die Niederlage gegen Jena war die erste seit Ende Juli. Platz eins war damit futsch. Den hat sich Greifswald wiedergeholt - der nächste Gegner der Lausitzer. Von Andreas Friebelmehr

BAK verharrt auf letztem Platz

Das Krisenduell der beiden Abstiegskandidaten FC Eilenburg und dem Berliner AK endete 2:2-Remis (0:0). Der Athletik-Klub bleibt damit auf dem letzten Platz. Die Tore für die Gaste aus Berlin erzielten Felix Pilger (49.) und Hendrik Wurr (75.), für die Hausherren trafen Benjamin Luis (66.) und Kilian Zaruba (82.)

