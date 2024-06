Liveticker und Audio-Stream Live hören und im Ticker: Gündogan erhöht auf 2:0 für Deutschland im zweiten EM-Spiel gegen Ungarn Stand: 19.06.2024 19:30 Uhr

In Stuttgart läuft am Abend das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der EM. Deutschland wird deutlich stärker gefordert als noch gegen Schottland, führt mittlerweile aber mit zwei Toren.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft befindet sich auf Kurs Richtung Achtelfinale: Das DFB-Team spielt am Abend bei der Euro 2024 in Stuttgart gegen Ungarn und führt eine halbe Stunde vor Schluss mit 2:0. Youngster Jamal Musiala brachte seine Mannschaft in der 22. Minute in Führung, Kapitän Ilkay Gündogan erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:0 (67.).



Anders als in der ersten Partie gegen Schottland ist Gegner Ungarn allerdings ebenfalls gut im Spiel. Deutschlands Torwart Manuel Neuer musste einige Male in gefährlichen Situationen retten und bewahrte seine Mannschaft so vor Gegentreffern. In der deutschen Verteidigung stehen mit Maxi Mittelstädt und Antonio Rüdiger gleich zwei Berliner.



