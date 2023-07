Wechsel offiziell Krzysztof Piatek verlässt Hertha BSC in Richtung Basaksehir Stand: 18.07.2023 19:12 Uhr

Hertha BSC hat einen Abnehmer für Stürmer Krzysztof Piatek gefunden. Wie die Berliner Fußballer am Dienstagabend bekannt gaben, wechselt der 28-Jährige mit sofortiger Wirkung in die Türkei zu Basaksehir FK. Bereits in der vergangenen Saison war Piatek, der in Berlin nie wirklich die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen konnte, nach Italien ausgeliehen.

Teurer Topverdiener

Insgesamt hat der polnische Stürmer seit seinem Wechsel zu Hertha im Sommer 2020 lediglich 58 Pflichtspiele für die Berliner absolviert. In diesen erzielte Piatek zwar 13 Treffer, wurde allerdings bereits im Winter seiner zweiten Hertha-Saison nach Florenz verliehen. Anderthalb Jahre und eine weitere Leihe später wurde Piatek diesen Sommer schnell als Verkaufskandidat deklariert. Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga konnte sich Hertha das üppige Gehalt Piateks, für den die Berliner im Sommer 2020 noch dazu knapp 25 Millionen Euro Ablöse gezahlt hatten, nicht mehr leisten.



"Wir haben gemeinsam mit Krzysztof eine gute Lösung gefunden und wünschen ihm bei seinem neuen Club sportlich und persönlich alles Gute", kommentiert Herthas Sportdirektor Benjamin Weber den Abgang in einer kurzen Vereinsmitteilung. Ob Hertha BSC für Piatek, der in Istanbul einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, eine Ablöse gezahlt bekommt, konkretisierte der Verein am Dienstag nicht. Es gibt allerdings Medienberichte, die erklären, dass Hertha keine klassische Ablöse für Piatek bekommt, allerdings bestimmte leistungsbezogene Bonuszahlungen Teil der Wechselvereinbarungen mit Basaksehir FK sind.

