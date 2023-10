Jetzt live hören und im Ticker Kann Hertha den heimstarken 1. FC Nürnberg bezwingen? Stand: 22.10.2023 12:59 Uhr

Nach der Länderspielpause will Hertha in der zweiten Liga oben angreifen. Dafür müssen in Nürnberg Punkte her. Doch der Gastgeber ist derzeit gut in Form und eine absolute Macht im eigenen Stadion.

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Traditionsteams, die vor fast einem Jahrhundert einmal den deutschen Fußball dominierten. Nun treffen der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC in der unteren Tabellenhälfte der 2. Bundesliga aufeinander. Zwar stehen die Berliner in der Tabelle vier Plätze über den Mittelfranken, allerdings nur wegen des besseren Torverhältnisses. Beide Teams haben in dieser Saison bislang zwölf Punkte gesammelt.

Hertha will sich mit Sieg in Nürnberg in der Tabelle weiter nach oben schieben Die Pleite gegen St. Pauli machte Hertha mit einem Erfolg auf Schalke wett. Dann folgte die Länderspielpause. Das Dardai-Team möchte sich in Nürnberg nun ausgeruht weiter nach oben drängen. Personell gibt es vor der Partie gute Nachrichten.mehr

Die höheren Ambitionen dürfte wohl immer noch Bundesliga-Absteiger Hertha haben. Schließlich hatte Trainer Pal Dardai auf der Mitgliederversammlung kürzlich das Ziel ausgerufen, bis zur Winterpause mindestens auf dem fünften Tabellenplatz zu stehen.



Im traditionsreichen Nürnberger Max-Morlock-Stadion wird es allerdings schwierig werden, etwas Zählbares mit zurück in die Hauptstadt zu nehmen. Der 1. FC Nürnberg ist zuhause seit einem halben Jahr ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage gab es im März gegen den späteren Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt (0:1).

Keine Änderungen in der Startelf

Die Freude der Berliner Fans dürfte also groß gewesen sein, als sie erfahren haben, dass ihr Top-Torjäger Haris Tabakovic beim Auswärtsspiel dabei sein wird. Der Stürmer hatte unter der Woche verletzt das Training abbrechen müssen, Trainer Dardai gab jedoch bereits vor dem Aufbruch nach Nürnberg Entwarnung und stellt den 29-Jährigen auch wieder von Beginn an auf.



Auch sonst gab es für den Coach keine Ausfälle zu verzeichnen, weshalb in Mittelfranken die selbe Elf beginnt, die schon beim letzten Spiel auf Schalke mit 2:1 erfolgreich war.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 22.10.2023, 13:30 Uhr