Jetzt live im Ticker Jetzt live im Ticker: Kann Energie Cottbus in Aachen im Kampf um die Tabellenspitze vorlegen?

Energie Cottbus eröffnet am Freitagabend bei Alemannia Aachen den 22. Drittliga-Spieltag. Mit einem Sieg wollen sich die Lausitzer für mindestens eine weitere Woche den Platz an der Tabellenspitze sichern - und die Konkurrenz unter Druck setzen.

Flutlichtspiel auf dem Tivoli: Energie Cottbus ist am Freitagabend ab 19 Uhr bei Alemannia Aachen gefordert. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger mit einem klaren Favoriten: Die Lausitzer - seit inzwischen acht Ligaspielen unbesiegt - reisen als Tabellenführer tief in den Westen, Aachen steht auf dem zwölften Platz der 3. Fußball-Liga.

FCE-Keeper Bethke rechtzeitig fit

Dennoch warnt FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz vor dem Gegner, bei dem ein alter Bekannter aus der Region an der Seitenlinie steht: Ex-BFC-Trainer Heiner Backhaus. So sagt der 59-Jährige: "Aachen hat ein top Gegenpressing, bespielt gut die Tiefe des Gegners und hat ein schnelles Umschaltspiel." Um perfekt ausgeruht in die Partie zu starten, ist Cottbus zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder mit einem Charterflieger angereist. Damals ging es unter der Woche nach Unterhaching.



Stammtorwart Elias Bethke ist für das Duell auf dem Aachener Tivoli rechtzeitig fit. Aufgrund einer Erkältung hatte lange Zeit ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz des 21-Jährigen gestanden. Und auch sonst setzt Wollitz bei der Alemannia auf exakt die Startelf, die am vergangenen Wochenende beim 1:1 im Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden zwar nicht gewann, aber eine sehr überzeugende Leistung ablieferte.

Die Aufstellungen

Alemannia Aachen: Olschowsky - Scepanik, Heister, Nkoa, Rumpf, Strujic - Bahn, Wiebe - El-Faouzi - Bakhat, Goden



Energie Cottbus: Bethke - Rorig, Kusic, Slamar, Bretschneider - Borgmann, Pelivan, Cigerci - Krauß, Engelhardt, Copado

