Jetzt live hören und Ticker Jetzt live hören und Ticker: Hertha BSC will gegen Aufsteiger Regensburg ersten Saisonsieg

Spiel eins für Hertha BSC nach dem Abgang von Stürmer Haris Tabakovic. Das Team von Cristian Fiél wartet noch auf den ersten Sieg in der zweiten Liga und steht gegen Aufsteiger Jahn Regensburg unter Zugzwang. Jetzt live hören und im Ticker.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC trifft am Samstag im Olympiastadion auf den Aufsteiger Jahn Regensburg. Die Berliner sind klarer Favorit und wollen endlich den ersten Saisonsieg in der zweiten Liga feiern nach zuletzt einer Niederlage gegen Paderborn (1:2) und dem Remis beim HSV (1:1). Beim 5:1-Pokalerfolg in Rostock zeigte sich die Hertha zuletzt aber deutlich formverbessert. Kann Hertha den positiven Trend gegen die Regensburger fortsetzen?

Hertha-Coach Fiél warnt vor Regensburg

Hertha-Coach Cristian Fiél warnte auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag vor den selbstbewussten Oberpfälzern: "Sie haben im Pokal einen Bundesligisten rausgehauen, haben in der Liga bereits gewonnen und kommen nach Standards immer wieder zu ihren Situationen, suchen dazu immer wieder schnell die Tiefe. Das ist das, was uns in den Heimspielen alle zwei Wochen bevorstehen wird. Ein Gegner, der hochmotiviert ist und gegen Hertha gewinnen will."

Schuler ersetzt Stürmer Haris Tabakovic

Nach dem Wechsel von Herthas Topstürmer Haris Tabakovic in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim wurde mit Spannung erwartet, wer den bosnischen Zweitliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison ersetzen wird. Die besten Karten hat aktuell Neuzugang Luca Schuler.



Torhüter Tjark Ernst kehrt im Vergleich zum Pokal-Erfolg in Rostock wieder zwischen die Pfosten zurück. In der Abwehr wird Cristian Fiél auf der linken Seite wohl Deyovaisio Zeefiuk anstelle des verletzten Jeremy Dudziak (Gehirnerschütterung) aufbieten. Außenstürmer Derry Scherhant behält nach starken Auftritten zuletzt seinen Platz in der Startelf.



Anstoß ist 13:00 Uhr im Berliner Olympiastadion.



Herthas Startelf: Ernst - Kenny, Gechter, Kempf, Zeefuik – Demme – Karbownik, Maza – Winkler, Schuler, Scherhant



Das Spiel im Liveticker

