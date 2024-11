Liveticker und Audiostream Jetzt live hören und im Ticker: Union will Premieren-Sieg in Wolfsburg holen Stand: 23.11.2024 15:09 Uhr

Der 1. FC Union hat in seiner mittlerweile gar nicht mehr so jungen Bundesliga-Historie noch nie beim VfL Wolfsburg gewonnen. Am Samstagnachmittag startet die Mannschaft von Bo Svensson einen neuen Versuch in der Autostadt.

Wolfsburg auswärts - für Union Berlin eine eher unbeliebte Reise. Die Köpenicker kamen in fünf Bundesliga-Gastspielen beim VfL bislang noch nie zu einem Sieg. Die Bilanz von vier Niederlagen und einem Remis ist äußerst dürftig. Wenn es nach Bo Svensson und seiner Mannschaft geht, soll sich das am Samstagnachmittag ändern.



Union Berlin will Heimschwäche der Wölfe ausnutzen und zwei Serien beenden Der 1. FC Union Berlin hat noch nie beim VfL Wolfsburg gewonnen - das soll sich am Samstag ändern. Der VfL steht in der laufenden Bundesliga-Saison zwar noch ohne Heimsieg da, doch die Formkurve zeigt nach oben - auch dank einer "algerischen Rakete".mehr

Der Union-Trainer ändert seine Startaufstellung im Vergleich zum letzten Auftritt vor der Länderspielpause gegen Freiburg auf zwei Positionen. Im Mittelfeld ersetzt Jannik Haberer Woo-Yeong Jeong und im Sturm startet Jordan Siebatcheu statt Benedict Hollerbach.



Unions Aufstellung:



Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, Kemlein, R. Khedira, Skov, Haberer, Vertessen - Jordan

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 23.11.24, 15:30 Uhr