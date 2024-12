Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Union in Bremen zum Jahresende die Auswärtsschwäche beenden? Stand: 21.12.2024 14:47 Uhr

Union Berlin hofft in Bremen nach acht Spielen ohne Sieg auf einen Befreiungsschlag. Dabei hilft nicht gerade, dass die letzte Partie des Jahres auswärts ansteht. In fremden Stadien konnte Union in dieser Saison bisher nur fünf Punkte einfahren.

Der 1. FC Union Berlin und Werder Bremen trennen nur fünf Punkte in der Tabelle. Die Stimmung könnte trotzdem kaum unterschiedlicher sein. Union tritt sportlich auf der Stelle, deshalb sei am Samstag vor allem die mentale Komponente wichtig, betonte Trainer Bo Svensson vor der Partie in Bremen.



Werder Bremen wiederum könnte den Dezember mit einem Sieg gegen Union perfekt abschließen - zwei Siege in der Liga und das Weiterkommen gegen Darmstadt im DFB-Pokal sorgen für Bremer Selbstbewusstsein. Auf Platz 9 und mit 22 Punkten auf dem Konto wagen die Hanseaten sogar, wieder vom Europapokal zu träumen.



Die Köpenicker müssen in Bremen auf Abwehrchef Kevin Vogt, der beim 1:1 gegen Bochum in der Vorwoche die fünfte Gelbe Karte sah, verzichten. Auch Wooyeong Jeong fällt aufgrund einer Gehirnerschütterung aus.



Der Fokus werde darauf liegen, die Offensivschwäche zu durchbrechen, erklärte Svensson. Union traf in 14 Spielen nur 13 Mal. Nur St. Pauli und Bochum können weniger Tore verzeichnen. Die magere Torausbeute war bereits letztes Jahr ein Thema in Köpenick. Aber es gebe eben keinen "Hokuspokus und dann ist alles gelöst", sagt Svensson.

Die Startaufstellungen

Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Jung - Weiser, Lynen, Köhn -

Stage, Schmid, Grüll - Ducksch



Union Berlin: Rönnow - Querfeld, Doekhi, Leite - Trimmel, Schäfer,

Khedira, Rothe - Vertessen, Skov - Hollerbach

Sendung: rbb Inforadio, 21.12.24, 15:30 Uhr