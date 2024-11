Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Union Berlin den FC Bayern ärgern? Stand: 02.11.2024 15:20 Uhr

Auf Union Berlin wartet am 9. Bundesliga-Spieltag eine der schwierigsten Aufgaben der gesamten Saison: Sie sind zu Gast bei Rekordmeister Bayern München. Dabei steckt den Köpenickern auch noch das Pokal-Debakel von unter der Woche in den Knochen.

Nach dem starken Saisonstart hatte der 1. FC Union Berlin am vergangenen Mittwoch den ersten großen Dämpfer zu verkraften. Im DFB-Pokal blamierte sich der Bundesligist gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld, verlor mit 0:2 und schied bereits in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb aus.

Davon gilt es sich eigentlich erst einmal zu berappeln, doch ausgerechnet jetzt steht für das Team von Trainer Bo Svensson die Reise zum Rekordmeister an. Der FC Bayern München ist in der laufenden Bundesliga-Saison noch ungeschlagen und schwächelte bisher nur gegen die größeren Teams. Für Unions Coach war vor der Partie also klar: "Du brauchst einen Spielverlauf, der passt. Du brauchst Glück in ein paar Szenen. Du brauchst selbst einen Top-Tag."

Die Startformationen

1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, Kemlein, Khedira, Querfeld - Hollerbach, Jeong - Jordan



FC Bayern München: Neuer - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Palhinha - Olise, Musiala, Coman - Kane

