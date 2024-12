Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Hertha gegen Fürth das Pokal-Aus vergessen machen? Stand: 07.12.2024 11:44 Uhr

Drei Tage nach dem bitteren Ausscheiden aus dem DFB-Pokal tritt Hertha in der Liga in Fürth an. Gegen den Tabellenvierzehnten, der in den vergangenen vier Ligaspielen sieglos blieb, will Hertha ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzen.

Die 1:2-Niederlage in Köln, die mit dem späten Siegtreffer von Dejan Ljubicic besiegelt wurde, hat Kraft gekostet. Über 100 Minuten zu zehnt mussten nicht nur die gerade erst genesenen Diego Demme und Fabian Reese notgedrungen länger spielen als geplant, auch Kevin Sessa verletzte sich, musste nach 29 Minuten ausgewechselt werden und fehlt nun gegen Fürth wegen einer Muskelverletzung.



Die Mannschaft von Cristian Fiél will sich aber mit einem Sieg oben festbeißen. Aktuell trennen den Tabellenneunten im engen Rennen um die Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga nur zwei Punkte von Platz 3. "In dem Moment, in dem ich zum Trainingsgelände gefahren bin, lag für

mich der Fokus nur noch auf Fürth. Das habe ich den Jungs auch gesagt", erklärte Fiél am Tag nach dem Pokal-Aus.



In Fürth ging es nach einem ordentlichen Saisonstart bergab, weshalb Trainer Alexander Zorniger seinen Posten räumen musste und Interimscoach Leo Haas übernahm. Seit Ende November steht nun Jan Siewert an der Seitenlinie, doch auch dem 42-Jährigen ist es bisher nicht gelungen, die Franken wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Hertha-Trainer Fiél warnt trotzdem gerade vor Spielern wie Branimir Hrgota und Julian Green und fordert vor allem Kontrolle und Geduld von seiner Mannschaft.



Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik – Klemens, Bouchalakis – Maza – Cuisance, Niederlechner, Scherhant





Greuther Fürth: Noll - Michalski, M. Dietz, Gießelmann - Asta, Bansé, Green, Itter - Hrgota, Massimo - Srbeny



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 07.12.24, 13 Uhr