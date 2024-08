Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Holt Hertha im DFB-Pokal in Rostock den ersten Saison-Sieg? Stand: 18.08.2024 15:12 Uhr

Schwierige Aufgabe für Hertha BSC: Der Zweitligist muss in der 1. Runde des DFB-Pokals zum Zweitliga-Absteiger der vergangenen Spielzeit. Nach zwei sieglosen Spielen zum Liga-Auftakt will Hertha den ersten Pflichtspiel-Erfolg der Saison einfahren.

Hertha BSC hat im DFB-Pokal kein einfaches Los erwischt. In der 1. Runde müssen die Berliner in Rostock ran. Auf die Mannschaft von Cristian Fiél dürfte beim Traditionsduell in der Hansestadt eine hitzige Atmosphäre warten. Der Saisonstart lief für die Berliner durchwachsen. Nach einer enttäuschenden 1:2-Auftaktniederlage im Olympiastadion gegen Paderborn folgte ein Remis in Hamburg. Jonjoe Kenny rettete seinem Team mit seinem Treffer spät einen Punkt.



An den DFB-Pokal haben die Herthaner aus der vergangenen Saison gute Erinnerungen. Erst im Viertelfinale verloren die Berliner gegen den späteren Finalisten Kaiserslautern. Auch Drittligist Hansa Rostock hat sich zum Saisonstart nicht mit Ruhm bekleckert. Nach einem 1:1 am ersten Spieltag gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mussten sich die Hanseaten 0:1 bei Wehen Wiesbaden geschlagen geben.

Mit Torhüter Gersbeck gegen Hansa ohne Stürmer Sowohl Hansa Rostock als auch Hertha BSC haben einen eher durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Da käme ein Erfolgserlebnis im Pokal gerade recht. Worauf es dabei ankommt und vor wem sich die Berliner in Acht nehmen sollten. Von Ilja Behnischmehr

Im Vergleich zum Ligaspiel in Hamburg wechselt Cristian Fiél auf zwei Positionen. Wie bereits auf der Pressekonferenz am Freitag angekündigt, wird Marius Gersbeck für seine guten Trainingsleistungen belohnt und ersetzt Hertha-Stammtorhüter Tjark Ernst zwischen den Pfosten. Außerdem rotiert Deyovaisio Zeefuik für Jeremy Dudziak in die Anfangsformation.



Hertha-Leistungsträger Fabian Reese und Neuzugang Kevin Sessa fehlen weiterhin verletzungsbedingt. Auch für den zuletzt angeschlagenen Mittelfeldspieler Michael Cuisance kommt die Partie noch zu früh.



Die Startaufstellungen:



Hertha BSC: Gersbeck - Zeefuik, Gechter, Kempf, Kenny - Demme - Karbownik, Maza - Winkler, Tabakovic, Scherhant



Hansa Rostock: Hagemoser - Gürleyen, Roßbach, Rossipal - Neidhart, Pfanne, Schuster, Schumacher - Fröling, Harenbrock - Berisha

Sendung: rbb UM6, 18.08.2024, 18 Uhr