Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Union Berlin gegen St. Pauli der erste Saisonsieg? Stand: 30.08.2024 19:39 Uhr

Zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Fußball-Bundesliga bekommt es der 1. FC Union Berlin mit dem Aufsteiger FC St. Pauli zu tun. Die Kräfteverhältnisse im Vorfeld scheinen eindeutig. Und dann ist da ja noch die Statistik.

Ginge es nur nach den Zahlen, dürfte die Sache klar sein. Schließlich hat der 1. FC Union Berlin in seiner kompletten Bundesliga-Historie noch keine einzige Begegnung an einem zweiten Spieltag verloren. Überhaupt gab es an den ersten zwei Spieltagen gerade einmal eine einzige Niederlage. Im ersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte setzte es ein 0:4 gegen RB Leipzig. Ansonsten: Drei Siege, vier Remis.



Und es kommt noch besser für alle Union-Fans. Gegen Bundesliga-Aufsteiger haben die Berliner in zehn Partien bei sieben Siegen und drei Remis kein einziges Mal verloren. Zudem ist der FC St. Pauli so etwas wie ein Lieblingsgegner der Köpenicker. Gegen keine andere Mannschaft gelangen Union in der zweiten Liga mehr Heim-Tore (24 in zehn Spielen) oder Heim-Siege (8 von zehn). Gute Vorzeichen also für das erste Bundesliga-Duell der beiden Klubs.

Kratzen, beißen, Erfahrung ausspielen Zum Start des zweiten Bundesliga-Spieltags empfängt Union Berlin am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei Aufsteiger St. Pauli. Während die Hamburger ihre Serie fortsetzen wollen, gilt es für die Eisernen, eine Premiere zu vermeiden.mehr

Gosens fehlt im Kader

Von einem Selbstläufer wollte Unions Trainer Bo Svensson vor der Partie derweil natürlich nichts wissen. "St. Pauli ist eine sehr sehr gute Mannschaft, die ein klares Profil von der Spielweise mitbringt. Es wird ein enges Spiel, wo wir unbedingt die Stärke von diesem Stadion brauchen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen", so der Däne auf der Spieltags-Pressekonferenz.



In Sachen Aufstellung ändert Svensson im Vergleich zum Spiel in Mainz seine Mannschaft auf drei Positionen. So beginnen Jannik Haberer, Yorbe Vertessen und Tom Rothe für Christopher Trimmel, Andras Schäfer und Robin Gosens. Gosens wird mit einem Wechsel nach Florenz in Verbindung gebracht und fehlt vollständig im Kader. Neuzugang Andrej Ilic, dessen Verpflichtung rund eineinhalb Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben wurde, steht noch nicht im Kader.

Unions Startelf: Rönnow - Diogo Leite, Vogt, Doekhi - Rothe, Khedira, Tousart, Haberer - Hollerbach, Vertessen, Jordan

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb|24 Inforadio, 30.08.2024, 22:15 Uhr