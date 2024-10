2. Fußball-Bundesliga Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha gegen Braunschweig der zweite Heimsieg der Saison?

Die Saison ist gerade mal acht Spieltage alt und schon stehen Hertha BSC richtungsweisende Wochen bevor. Gegen Abstiegskandidat Braunschweig sollte ein Sieg her, um im Aufstiegsrennen nicht schon den Anschluss zu verlieren.

Die Tabelle lügt nicht, auch nicht, wenn es nur die Heimtabelle ist. Nach der liegt Hertha BSC auf Rang 15 in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ein einziger Sieg ist in den bisher vier Anläufen gelungen. Dem gegenüber stehen drei Niederlagen. Auch empfindliche, wie jene 1:4-Klatsche im letzten Heimspiel gegen Elversberg.





Sieben Dinge, die sich ändern müssen, damit Hertha BSC im Aufstiegsrennen bleibt

