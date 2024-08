Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Energie Cottbus der Pokal-Coup gegen Werder Bremen? Stand: 19.08.2024 17:18 Uhr

Drittliga-Aufsteiger Cottbus empfängt am Montagabend den Erstligisten Bremen im Stadion der Freundschaft. In Audio-Vollreportage und Liveticker können Sie verfolgen, ob dem Team von Trainer Wollitz in der ersten Pokal-Runde die Überraschung gelingt.

Vor dem Pokal-Duell am Montagabend (18 Uhr) verstand es Claus-Dieter Wollitz, Trainer des Fußball-Drittligisten FC Energie Cottbus, einmal mehr, den Lausitzer Anhang hinter sich zu bringen. "Wir müssen den Funken auf den Rasen legen, damit das Publikum von unserer Leistung angezündet wird", sagte "Pele" Wollitz.

Hertha BSC zieht in Rostock mit erstem Saisonsieg in die nächste Runde ein Die Berliner mussten am Sonntag kurz zittern, nach einem Patzer von Torhüter Gersbeck. Letztlich setzte sich Hertha BSC in der ersten Runde des DFB-Pokals aber souverän mit 5:1 beim FC Hansa Rostock durch.mehr

Neuauflage des Pokal-Duells von 2022

Sein Team wolle den kleinen Vorteil nutzen, schon im Liga-Rhythmus angekommen zu sein, während es für den Erstligisten SV Werder Bremen das erste Pflichtspiel der Saison sein wird. "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass am Wochenende Drittligisten diesen Vorteil nutzen und Bundesligisten aus dem Pokal werfen. Ob wir es sind, weiß ich nicht", so Wollitz, der sich aber auch darüber im Klaren ist, dass seine Mannschaft zuletzt nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen konnte. Energie startete mit zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen in die Drittliga-Saison.

Das bislang letzte Duell zwischen Energie und Werder liegt gerade einmal gut zwei Jahre zurück: In der ersten Runde des DFB-Pokals 2022/23 behielten die Bremer knapp mit 2:1 die Oberhand - nun will Cottbus die Revanche.



Die Startaufstellungen



FC Energie Cottbus: Bethke - Hasse, Campulka, Kusic, Rorig - Putze - Halbauer, Hofmann, Cigerci, Pronichev - Juckel



SV Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Veljkovic - Agu, Lynen, Weiser - Stage, Schmid - Topp, Ducksch

Sendung: rbb24, 19.08.2024, 21:45 Uhr