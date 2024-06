Live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt der DFB-Elf gegen die Schweiz der Gruppensieg? Stand: 23.06.2024 20:45 Uhr

Die deutsche Fußball-Auswahl spielt am Sonntagabend gegen das Team aus der Schweiz um den Gruppensieg (Anstoß: 21 Uhr). Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut dabei zum dritten Mal in Folge derselben Startformation.

Julian Nagelsmann bleibt sich treu. Der Bundestrainer bietet auch im letzten deutschen Vorrundenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft gegen die Schweiz (21 Uhr, live im Audiostream auf rbb24.de sowie im rbb24-Inforadio) exakt die Startelf auf, die bei den vorangegangenen Siegen gegen Schottland und Ungarn begonnen hatte.



Die Formation um Kapitän Ilkay Gündogan soll am Sonntagabend in Frankfurt Platz eins in Gruppe A perfekt machen. Dafür reicht dem DFB-Team als Tabellenführer schon ein Punkt gegen die Schweizer, die mit vier Zählern noch nicht sicher im Achtelfinale sind.

Nagelsmann will als Zeichen an die Konkurrenz unbedingt mit einem weiteren Erfolg die Gruppenphase abschließen. Im Achtelfinale träfe die DFB-Auswahl dann am kommenden Samstag in Dortmund auf den Zweiten der England-Gruppe. Vier Startelf-Akteure müssen gegen die Schweizer allerdings aufpassen. Die Abwehrspieler Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt sowie Mittelfeld-Abräumer Robert Andrich sind mit einer Gelben Karte vorbelastet und müssen bei einer weiteren Verwarnung ein Spiel aussetzen.

Besucherrekord am Brandenburger Tor erwartet

Am Brandenburger Tor in Berlin werden zum dritten Spiel der Nationalmannschaft wieder Tausende Fans erwartet. Die Veranstalter rechnen mit einem Rekord: Für das letzte Gruppenspiel erwarten sie deutlich mehr Fans und erweitern die Fanzone auf der Straße des 17. Juni erstmals. Das Areal vor dem Brandenburger Tor erstreckt sich dann bis zur Bellevueallee.



Dadurch können laut Veranstalter insgesamt 70.000 statt 45.000 Menschen das Spiel auf den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude verfolgen.

