Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Findet Hertha BSC auswärts in Nürnberg zurück auf die Siegerstraße? Stand: 21.09.2024 12:16 Uhr

Zweitligist Hertha BSC ist am Samstag zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Gegen den Ex-Klub von Trainer Cristian Fiel wollen die Berliner wieder punkten und den dritten Sieg im sechsten Ligaspiel einfahren. Sorgen macht die ausgedünnte Defensive. Auch diese Saison hören Sie alle Pflichtspiele von Hertha und Union in voller Länge.

Für Cristian Fiél wird Herthas Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstagmittag (13 Uhr, live im rbb24 Inforadio) alles andere als eine Reise ins Ungewisse. Drei Jahre lang war der 44-jährige Trainer von Hertha BSC zuletzt in Franken aktiv, erst als Trainer der zweiten Mannschaft, in der Vorsaison schließlich als Chef an der Seitenlinie der Profis. Nun kehrt er am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga mit seinem neuen Klub zu seinem alten zurück.

Wie Hertha-Trainer im ersten Duell gegen ihre Ex-Klubs abschnitten Am 6. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga kommt es für Hertha-Trainer Cristian Fiél zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub aus Nürnberg. Eine Konstellation, die durchaus bekannt ist. Und nicht immer gut endete. Von Ilja Behnischmehr

Gleiche Bilanz, große Verletzungssorgen

Die Ausgangslage ist dabei im Vorfeld der Partie sehr offen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen lauten die deckungsgleichen Bilanzen von Hertha und Nürnberg. Für Hertha ist das Gastspiel bei der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose eine Möglichkeit, den Aufwärtstrend nach wackeligem Saisonstart zu bestätigen. Zwar verloren die Berliner am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Düsseldorf, zuvor hatten sie sich allerdings in Liga und Pokal drei Siege in Serie gesichert.



Die Jagd nach dem nächsten Sieg wird Hertha durch große Verletzungssorgen erschwert: Mit den Langzeitverletzten Fabian Reese, John Anthony Brooks, Andreas Bouchalakis und Jeremy Dudziak sowie nun auch Michal Karbownik und Linus Gechter fehlen Trainer Fiél gleich sechs Spieler. Umso wichtiger wird es sein, dass Marton Dardai, dessen Vertragsverlängerung Hertha am Freitag bekanntgab, in der Defensive für Stabilität sorgt.

Auch diese Saison hören Sie alle Pflichtspiele von Hertha und Union live und in voller Länge auf rbb24.de und in der rbb|24-App.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 21.09.2024, 13 Uhr