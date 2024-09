Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Bleibt Union Berlin auch in Gladbach ungeschlagen? Stand: 28.09.2024 15:07 Uhr

Der 1. FC Union Berlin ist am Samstagnachmittag bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Mit einem Sieg bei den Fohlen könnten Bo Svensson und seine Mannschaft eine Serie fortsetzen und in der Tabelle weiter oben dranbleiben.

Die Eisernen reisen mit ordentlich Selbstbewusstsein im Gepäck zum Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach. Auf einen 1:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Greifswald folgten vier Spiele ohne Niederlage zum Start in die Bundesliga. Mit Gladbach wartet einer der Lieblingsgegner auf die Köpenicker. In bisher elf Pflichtspielen musste sich der 1. FC Union Berlin den Fohlen lediglich ein Mal geschlagen geben. Sieben Siege holten sich die Berliner, in drei Spielen wurden die Punkte geteilt.



Für Gladbach ist das Heimspiel gegen den FCU richtungsweisend. Aus dem schweren Auftaktprogramm gegen Leverkusen, Bochum, Stuttgart und Frankfurt holten sie nur drei Punkte, konnten aber spielerisch überzeugen. Gegen Union Berlin müssen aus Sicht der Gladbacher nun aber Punkte her, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.



Union-Trainer Bo Svensson sieht nach dem überzeugenden 2:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim keinen Grund zu wechseln. Sommer-Neuzugang Tom Rothe, der unter der Woche leicht angeschlagen war, ist rechtzeitig für das Spiel fit geworden. Bei Gladbach rücken Philipp Sander und Alassane Plea für Rocco Reitz und Robin Hack in die Anfangsformation.



Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Haberer, Schäfer, R. Khedira, Rothe - Jeong, Hollerbach – Jordan



Startelf Borussia Mönchengladbach: Nicolas – Scally, Itakura, Elvedi, Netz – Sander, Weigl – Ngoumou, Stöger, Plea – Kleindienst



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 28.09.2024, 18 Uhr