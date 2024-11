Jetzt im Liveticker Jetzt im Liveticker: Verteidigt Cottbus gegen Dortmund II die Tabellenführung? Stand: 09.11.2024 13:45 Uhr

Aufsteiger Energie Cottbus ist der Spitzenreiter der 3. Liga, obwohl man sich zuletzt eine 0:4-Niederlage bei Rot-Weiss Essen einhandelte. Findet das Team von Claus-Dieter Wollitz gegen die U23 des BVB zurück in die Erfolgsspur?

Nach der klaren 0:4-Niederlage in Essen will Drittligist Energie Cottbus am Samstag (14 Uhr) gegen Borussia Dortmund II seine Spitzenposition in der Liga verteidigen. "Wir sind die letzten Tage bei uns geblieben. Die Mannschaft hat sich in der Trainingswoche nicht von ihrem Weg abbringen lassen", so Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Heimspiel.



Wollitz muss Ausfälle kompensieren

Ein paar personelle Ausfälle gibt es allerdings in Cottbus. Phil Halbauer musste bereits vergangene Woche gegen Essen pausieren. Auch Janis Juckel und Axel Borgmann fallen aus.





Mit Dortmund II ist eines der aktuell besten Offensivteams der 3. Liga zu Gast. Nur Ingolstadt (28) und Cottbus (31) haben in dieser Saison häufiger getroffen. "Dortmund hat in Köln schon fünf Tore geschossen. Aber in Ingolstadt schon fünf kassiert", so der Energie-Trainer.



Gegen einen unberechenbaren Gegner geht Energie mit einigen Handicaps in ein Spiel, in dem Tabellenplatz eins verteidigt werden soll. "Wenn wir Samstag gewinnen, dann sind wir auch nach dem 14. Spieltag noch Erster. Damit würden wir weitere 14 Tage vorn stehen", meint Wollitz.



Nach dem Spiel gegen Dortmund macht die Liga eine kurze Länderspiel-Pause. In dieser treten die Lausitzer im Achtelfinale im Landespokal in Oranienburg (Samstag, 16.11., 13 Uhr) an.



Startelf Energie Cottbus: Bethke - Rorig, Kusic, Slamar, Bretschneider - Pelivan, Cigerci, Möker, Krauß, Copado - Thiele

Sendung: rbb UM6, 09.11.2024, 18 Uhr