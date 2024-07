Jetzt im Audio-Stream und Live-Ticker Jetzt im Audio-Stream: EM-Viertelfinale Niederlande gegen Türkei in Berlin Stand: 06.07.2024 20:38 Uhr

Ein emotional und politisch aufgeladenes Spiel geht am Abend im Berliner Olympiastadion über die Bühne: Die Türkei tritt im EM-Viertelfinale gegen die Niederlande an. Wer kann sich durchsetzen? Jetzt im Audio-Stream und Live-Ticker

Die Niederlande und die Türkei begegnen sich am Samstagabend (21 Uhr) im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft - und zwar im Berliner Olympiastadion. Für die Niederlande ist es bereits das zweite EM-Spiel in Berlin. Ihr erstes hatten sie am dritten Gruppenphasen-Spieltag mit 2:3 gegen Österreich verloren. Für die Türkei ist es bei dieser EM die Berlin-Premiere.

Aufgrund des bisherigen Turnierverlaufs ist das Kräfteverhältnis nicht so klar wie vielleicht angenommen - dennoch werden die Niederländer aufgrund der höheren individuellen Qualität und des sehr guten Spiels gegen Rumänien als Favorit ins Spiel gehen.

Nach Demirals "Wolfsgruß" - Erdogan reist zum Spiel nach Berlin

Doch die Begegnung ist in den vergangenen Tagen auch zur Staatsaffäre geworden. Türkeis Nationalspieler Merih Demiral hatte am Dienstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Österreich nach seinem zweiten Tor in Leipzig den sogenannten "Wolfsgruß" gezeigt, der unter anderem einer rechtsextremistischen Bewegung zugeordnet wird. Auch die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) kritisierte dies scharf. Als "Graue Wölfe" werden die Anhänger der rechtsextremistischen "Ülkücü-Bewegung" bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Demiral wurde für die Geste von der Uefa für zwei Spiele gesperrt.

Nach der scharfen Kritik am Torjubel reist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kurzfristig nach Berlin, um sich das Spiel anzuschauen. Er sagte dafür seine geplante Reise nach Aserbaidschan ab. Erdogan wolle der türkischen Mannschaft den Rücken stärken, hieß es. "Hoffentlich ist die ganze Sache am Samstag erledigt", sagte Erdogan, "wenn wir das Spielfeld als Sieger verlassen und in die nächste Runde einziehen".

Die Aufstellungen

Türkei: Günok - Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Özcan, Ayhan - Güler, Calhanoglu, Yildiz - Yilmaz



Niederlande: Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Reijnders, Schouten - Bergwijn, Simons, Gakpo - Depay

