Fußball-Regionalliga Jeffrey Seitz wird neuer Trainer des Berliner AK

Der Fußball-Regionalligist Berliner AK hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Klub am Montag mitteilte, soll Jeffrey Seitz die Mannschaft ab sofort übernehmen.



Der 38-Jährige kommt gebürtig aus Berlin und war zuletzt Trainer des Oberligisten SC Staaken, wo er allerdings im vergangenen April aus sportlichen Gründen freigestellt worden war.

"Wir werden unsere Gehaltsstruktur nicht verlassen"

