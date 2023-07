Zwischenfall in Zell am See Hertha-Torwart Gersbeck nach Schlägerei aus dem Trainingslager abgereist Stand: 17.07.2023 11:48 Uhr

Nach einem Zwischenfall im Trainingslager von Hertha BSC in Zell am See hat Torwart Marius Gersbeck die Heimreise angetreten. Das teilte der Verein am Montag mit. Gegen den 28-Jährigen laufen derzeit Ermittlungen der österreichischen Polizei, nachdem er in der Nacht zu Sonntag bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Stadtgebiet von Zell am See einen 22-Jährigen so schwer verletzt haben soll, dass dieser anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.

Österreichische Polizei ermittelt nach Zwischenfall gegen Hertha-Spieler Im Trainingslager von Hertha BSC im österreichischen Zell am See ermittelt die Polizei nach einem Zwischenfall gegen einen Spieler des Klubs. Das bestätigte der Verein am Sonntagvormittag. Die Polizei berichtet von einer körperlichen Auseinandersetzung.mehr

Interne Auswertung angekündigt

Hertha teilte in einem kurzen Statement mit, dass Gersbeck daraufhin noch am Sonntag aus dem Trainingslager abgereist sei. Die sportliche Leitung und Geschäftsführung würden die Situation "nun unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen gemeinsam intern auswerten" und wollten sich vorerst nicht weiter dazu äußern.



Der gebürtige Berliner Gersbeck durchlief die Hertha-Jugend und war nach der abgelaufenen Saison vom Karlsruher SC zurück nach Berlin gewechselt.

