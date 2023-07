2:0 gegen den BFC Dynamo Hertha siegt vor erstaunlicher Kulisse Stand: 07.07.2023 21:30 Uhr

Hertha BSC hat auch sein zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten setzte sich der Fußball-Zweitligist am Freitagabend mit 2:0 (0:0) gegen den Regionalliga-Club BFC Dynamo durch. Marten Winkler (54. Minute) und Derry Scherhant (56.) erzielten vor der für ein Testspiel beachtlichen Kulisse von mehr als 10.000 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark die Tore für den Bundesliga-Absteiger.



Am Samstag fliegen die Herthaner am frühen Morgen für einen Tagestrip in die Schweiz. In Biel steht um 16 Uhr ein weiterer Test gegen den Traditionsclub Young Boys Bern an.

Debüt von Jeremy Dudziak

Hertha-Trainer Dardai ließ in der ersten Halbzeit eine Elf mit zahlreichen Nachwuchsspielern auflaufen, darunter auch seinen 17 Jahre alten Sohn Bence Dardai. Einziger Akteur in der Startformation, der auch in der Rückrunde der vergangenen Saison zu den Hertha-Profis zählte, war Wilfried Kanga.



Im Laufe des zweiten Abschnitts wechselte Dardai seine derzeit vermeintlich stärkste Formation ein. Neuzugang Jeremy Dudziak feierte als linker Verteidiger sein Hertha-Debüt. Winkler, der schon im ersten Test gegen Fünftligist Eintracht Stahnsdorf (6:0) doppelt getroffen hatte, sorgte mit einer Einzelleistung für die Hertha-Führung. Scherhant legte kurz darauf nach. Danach hatte die Hertha das Duell sicher im Griff.

