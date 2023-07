Neuzugang aus Mainz Hertha nimmt Defensivspieler Lucoqui unter Vertrag Stand: 25.07.2023 18:53 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verstärkte seine Abwehr: Anderson Lucoqui hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, wie der Verein am Dienstag bekanntgab. Der 26-Jährige spielte bislang für den FSV Mainz 05.



Mit seiner Athletik und seinem Tempo vergrößere Lucoqui die Möglichkeiten von Hertha in der Defensive, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber.

Der gebürtige Zweibrückener spielt laut Hertha seit 2016 als Profi, bei Arminia Bielefeld gab er 2020 sein Bundesliga-Debüt. Im Sommer 2021 wechselte Lucoqui nach Mainz. In der abgelaufenen Saison war er an Hansa Rostock ausgeliehen.



Internationale Erfahrungen habe der Verteidiger in acht Einsätzen für die U20 des DFB gesammelt, so Hertha weiter.

